donderdag 5 oktober 2023 om 19:34

CEO oliegigant TotalEnergies: “Julian Alaphilippe is welkom bij onze ploeg”

Julian Alaphilippe hoeft zich geen zorgen te maken over zijn sportieve toekomst. Als hij het slachtoffer wordt van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, kan hij altijd terecht bij TotalEnergies. Dat heeft Patrick Pouyanné, de CEO van de oliegigant, laten weten aan Ouest France.

Pouyanné heeft een van de afgelopen dagen over Julian Alaphilippe gesproken met Jean-René Bernaudeau, de manager van Team TotalEnergies. Er is interesse in de tweevoudig wereldkampioen, erkent Pouyanné in een statement aan Ouest France.

“Jean-René Bernaudeau heeft een sportproject gefocust op jonge mensen, met een overwegend Frans team. Dit is een project dat TotalEnergies steunt”, schrijft Pouyanné. “Zoals ik al gezegd heb als hoofdsponsor van het team, interesseert een renner die geliefd is door het Franse publiek, zoals Julian Alaphilippe, ons. Als Julian klaar is om zich bij het project van het team aan te sluiten, is hij natuurlijk welkom.”

Peter Sagan

De afgelopen jaren was Peter Sagan het uithangbord van Team TotalEnergies, maar de Slowaak heeft zijn laatste koers voor de ploeg al gereden. Met de Tour de Vendée betwistte hij zondag zijn laatste wegwedstrijd als prof.

Zelf heeft Alaphilippe de situatie waar Soudal Quick-Step in verkeert ‘verdrietig’ genoemd. “Het is een ploeg die al jaren in het hart van de wielersport staat”, zei hij voor de start van de Coppa Bernocchi. “Het is een ploeg met een grote historie. Het is triest, maar ja.. Het is nog niet zover. We gaan niet huilen en we wachten op goed nieuws. Wij zijn allemaal aan het hopen.”