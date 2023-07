CEO Jumbo over succes wielerploeg: “Vastleggen Roglic en Groenewegen was grote doorbraak”

Jumbo-Visma won deze zomer voor het tweede jaar op rij de Tour de France met Jonas Vingegaard. Daar gingen maanden van voorbereiding aan vooraf, weet ook Ton van Veen, sinds maart de CEO van supermarktketen Jumbo. Voorafgaande aan de allesbeslissende tijdrit naar Combloux sprak hij met Financieel Dagblad over (onder meer) het succes van de wielerploeg.

‘Ze hebben begin dit jaar het parcours en Pogacar tot elk detail geanalyseerd met de vraag: hoe kunnen we hem kraken?”, vertelde Van Veen voordat Vingegaard uithaalde in de chronoproef. “En ze hebben bedacht: als we hem drie weken lang dwingen net boven zijn ideale hartslag te fietsen, knakt hij hopelijk in de derde week. We gaan het vanmiddag zien.”

Groenewegen en Roglic

We hebben het gezien. Vingegaard pakte in 22,4 kilometer meer dan anderhalve minuut op Pogacar. De dag erna zou de Sloveen definitief breken. Vingegaard fietste vervolgens probleemloos naar de Tourzege en bevestigde zo nog maar eens dat Jumbo-Visma dé wielerploeg van het moment is. Welke rol heeft Van Veen gespeeld in het succes van de ploeg? “Zorgen dat de randvoorwaarden voor topprestaties in orde zijn. Dat betekent een concurrerend, meerjarig budget, maar vooral een winnend team neerzetten.”

“Een grote doorbraak was het voor meerdere jaren vastleggen van twee potentiële toppers, Primoz Roglic en Dylan Groenewegen, terwijl er nog geen financiering was. Als ik me strikt aan de rol van commissaris had gehouden, had ik gezegd: geen goed idee. Maar Robert en ik hebben de directie eerder gestimuleerd dan afgeremd dat risico te nemen. Het is natuurlijk kip-ei: met goede renners ben je aantrekkelijk voor sponsors. Omgekeerd komen renners als je ze voor langere tijd financiële zekerheid biedt.”

Voetbal conservatiever dan wielrennen

Om te winnen in topsport, is het volgens Van Veen cruciaal om de factor toeval te minimaliseren. “Wielrenners en schaatsers (Jumbo-Visma sponsort ook een schaatsploeg, red.) zijn daar voortdurend mee bezig. Op het obsessieve af. Alle details moeten kloppen.” Daarin is de wielersport vooruitstrevender dan bijvoorbeeld het voetbal, zegt Van Veen, die ook commissaris is bij PSV. “Als ik generaliseer, zeg ik ja”, antwoordt hij op de vraag of het voetbal conservatiever is.

“Dat komt omdat bij voetbal baltechniek en behendigheid een grotere rol spelen. Ook is het toeval er moeilijker uit te schakelen. Je kunt een wedstrijd domineren en toch verliezen of gelijk spelen. Voetbalbestuurders zijn terughoudend met de introductie van vernieuwingen als de videoscheidsrechter.”

