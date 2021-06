Cees Bol zesde in massasprint: “Benen waren niet goed genoeg”

Cees Bol moest in de massasprint van de Tour de France in Fougères genoegen nemen met een zesde plaats. De kopman van Team DSM was daar achteraf niet ontevreden mee, vertelt hij onder meer aan WielerFlits. “Ik ben blij met hoe we als ploeg gereden hebben. Het wordt iedere keer een beetje beter”, zegt Bol.

“Het was een mooie sprint. De mannen hebben me goed in positie gebracht en ik kon de sprint aangaan, maar de benen waren niet goed genoeg”, vertelt de Nederlandse sprinter. “Ik zat in goede positie en gingen met snelheid die aankomst op. Ik kon daar naast Jasper Philipsen komen, maar viel wat stil. Toen kwamen ze nog van achteruit. Het is wat het is.”

Bol kende een moeizame aanloop naar de Tour de France. “Als je kijkt naar de laatste koersen, was het niet goed. Ik heb pech gehad, maar het kwam ook door ziekte waardoor ik niet heb kunnen trainen. Het goede gevoel is er, maar het top-topgevoel nog niet. Dat komt wel dichterbij. Hoe de ploeg mij in stelling brengt geeft mij wel een boost. Misschien kan dat topgevoel nog ontstaan. Ik moet het er nu mee doen en hoop dat het steeds beter wordt”, kijkt hij vooruit.

Maandag noteerde Bol nog een achtste plaats, nadat hij in de hectische finale van de rit naar Pontivy in de sprint gehinderd werd door de val van Caleb Ewan en Peter Sagan.