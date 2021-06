Cees Bol met nieuw sprintwapen naar de Tour de France

Ride

Team DSM hoopt met een revolutionair wielershirt met sprinter Cees Bol naar de Tour de France te vertrekken. Dit vertellen Tom Stamsnijder en Piet Rooijakkers in een reportage in de Zomergids van Ride Magazine die eind deze week verschijnt.

Ride Magazine ging op zoek naar de ontwikkelingen waar multinational DSM de wielerploeg mee naar een hoger niveau brengt. “Je ziet altijd wel verbeteringen”, vertelt Rooijakkers. “We hebben namelijk ontdekt dat de kleding met de Dyneema-vezel niet alleen goed werkt bij valpartijen, maar ook nog eens voordelen biedt bij de warmtehuishouding. Dat heeft ons bij de wielerploeg aan het denken gezet.”

“We brengen alle disciplines bij elkaar om de winst te onderzoeken”, vervolgt Rooijakkers in Ride Magazine. “Zo ontdekten we dat we met een aerodynamische stof tijdwinst konden boeken in de sprint. Dus nu rijdt Cees Bol en zijn trein met mouwstukken, die ze aantrekken als ze aan de slag gaan. Aan de voorkant is dan aerodynamische stof, aan de achterkant Dyneema. Dan zijn ze sneller en hebben ze minder schade bij een val. Het levert in een sprint een winst van twee à vier watt. Wij hopen dit sprintersshirt in de Tour de France te presenteren.”

In Ride Magazine komen nog andere innovaties naar voren waar DSM is tegen aangelopen en waar Team DSM voordeel uit kan halen. Ook is te lezen van welke ontwikkelingen de toerfietser al gebruik kan maken.

Bestel nu de RIDE Zomerspecial De hele reportage is te lezen in de RIDE Zomerspecial. Binnenkort te koop bij een aantal geselecteerde verkooppunten, maar nu al online verkrijgbaar. Met onze 212 pagina’s tellende Zomerspecial ben je optimaal voorbereid op de Tour de France en de Olympische Spelen! Ons magazine is hier te bestellen.