Cees Bol krijgt eigen kans na opgave Cavendish: “Top-5 is mooie doelstelling”

Na de jammerlijke opgave van Mark Cavendish in de Tour de France krijgt Cees Bol nu de kans in de sprintetappes bij Astana Qazaqstan. De Noord-Hollander was aanvankelijk de lead-out van de Britse kopman, maar mag het nu zelf proberen in Moulins. “Ik denk dat het wel een mooie kans is”, vertelde Bol vlak voor de start tegen WielerFlits. Lachend: “Theoretisch is heel veel mogelijk, maar top-5 of top-3 is een mooie doelstelling.”

