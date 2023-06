‘Cees Bol kan voor twee jaar bijtekenen bij Astana Qazaqstan’

De kans is groot dat Cees Bol zijn contract bij Astana Qazaqstan met twee jaar gaat verlengen. Dat nieuws brengt La Gazzetta dello Sport naar buiten. De Nederlander is bezig aan zijn eerste seizoen bij het Kazachse WorldTeam van manager Alexander Vinokourov.

De 27-jarige Bol zou dit seizoen eigenlijk rijden voor het ambitieuze project van B&B Hotels, maar die hele ploeg stortte in. Daarop stapte de sprinter, in 2021 nog ritwinnaar in Parijs-Nice, samen met Mark Cavendish over naar Astana Qazaqstan. De verwachting is ook dat zij in juli samen de Tour de France betwisten.

Bol tekende afgelopen winter voor een seizoen, maar lijkt nu dus een contractverlenging te gaan tekenen voor nog twee jaar bij Astana. Daarmee zou hij er tot eind 2025 koersen.

Volgend jaar zal Henok Mulubrhan een van zijn ploeggenoten zijn. Het talent uit Eritrea stond al op de radar van Astana Qazaqstan en volgens La Gazzetta is die transfer in kannen en kruiken. Het mag alleen nog niet bekendgemaakt worden voor 1 augustus volgens de UCI-regels.

Eerder werd bekend dat de ploeg van Vino aast op Jake Stewart (Groupama-FDJ) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) voor 2024.

