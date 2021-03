Cees Bol boekt sprintzege in Parijs-Nice, Michael Matthews grijpt leiding

De tweede etappe van Parijs-Nice 2021 is gewonnen door Cees Bol. De Nederlandse sprinter van Team DSM was na een rit van 188 kilometer, waarin onderweg waaiers op de loer lagen, de beste sprinter in de straten van Amilly. Hij versloeg Mads Pedersen. Michael Matthews eindigde als derde en neemt daardoor de leiderstrui over van Sam Bennett.

Armée en De Bondt op pad

Na 25 kilometer koers reed de kopgroep van de dag weg. Het werd een Belgische entente tussen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Sander Armée (Qhubeka ASSOS). De voorsprong van de twee liep al snel op naar vier minuten. Op de enige klim van de dag, de Côte des Granges-le-Roi, won Armée voor De Bondt. In het peloton pakte bergtruidrager Fabien Doubey het laatste puntje, waardoor hij zijn leiding in het bergklassement verstevigde.

Honderd kilometer voor de finish zag Trek-Segafredo kansen voor waaiers. De ploeg van kopman Mads Pedersen gebruikte de wind om het peloton te laten breken. Onder meer Steven Kruijswijk zat achter de breuk, maar de klimmer van Jumbo-Visma had het geluk dat snel alles weer bij elkaar kwam. De tussensprint die kort daarop volgde werd gewonnen door Michael Matthews.

Weer waaiers

Met nog zeventig kilometer te gaan probeerde Deceuninck-Quick-Step het opnieuw op de kant te zetten, waardoor twee groepjes moesten lossen. De meeste favorieten waren echter bij de pinken, al zagen we (opnieuw) Kruijswijk en Thomas De Gendt vechten in de wind om weer terug aan te sluiten. Dat lukte na een achtervolging van vijftien kilometer. Wat volgde was een peloton dat in gestrekte draf richting Amilly reed.

Valpartijen

Bij de tweede tussensprint van de dag was het André Greipel, zondag negende in de openingsrit, die Matthews en Nils Politt voorbleef. In de nauwe straatjes kwam vervolgens George Bennett van Jumbo-Visma ten val. De helm van de Nieuw-Zeelandse kampioen was gebroken en dus stond hij lange tijd stil. Met een nieuwe helm kon hij zijn weg vervolgen. Niet veel later gingen ook Senne Leysen en Alexis Vuillermoz onderuit. De Fransman van Total Direct Energie greep naar zijn arm en moest opgeven.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer was er opnieuw een valpartij. Gregor Mühlberger en Daniel Arroyave lagen erbij, maar konden verder. Het strakke tempo in het peloton werd doorgetrokken tot in de finishplaats. Trek-Segafredo, met Mads Pedersen in de gelederen, nam onder de boog van de drie kilometer het heft in handen aan kop in het peloton.

Bol wint na chaotische finale

Daarachter wisten ook Groupama-FDJ, Deceuninck-Quick-Step en BORA-hansgrohe zich te groeperen voor de snelle finale. Op anderhalve kilometer van de meet lag nog een flinke bocht naar rechts, waarna Team DSM overnam voor Bol. In de laatste kilometer was het andermaal chaotisch. Pedersen werd uitstekend gepiloteerd in de laatste rechte lijn, maar de Deen werd met flinke pedaalslagen geklopt door Cees Bol.

Achter Bol wisten Pedersen en Matthews tweede en derde te worden. De Australiër van BikeExchange neemt de leiderstrui over van Sam Bennett, vanwege de behaalde bonificatieseconden onderweg en aan de finish. Matthews leidt het klassement met een voorsprong van vier seconden op Pedersen en Bennett. Dinsdag staat een individuele tijdrit op het programma.