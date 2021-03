Alexis Vuillermoz stapt uit Parijs-Nice na val

Alexis Vuillermoz heeft maandag moeten opgeven in Parijs-Nice. De Franse heuvelrenner van Total Direct Energie kwam op ruim 20 kilometer van de finish in Amilly ten val. Hij greep daarbij direct naar zijn arm en kon zijn weg niet vervolgen.

De 32-jarige Vuillermoz is bezig aan zijn eerste seizoen bij Total Direct Energie, nadat hij afgelopen winter overkwam van AG2R La Mondiale. Eerder dit seizoen wist hij onder meer al een vijfde plaats te behalen in de tweede rit van de Tour du Var.

Hij is de tweede uitvaller in Parijs-Nice. Zondag moest ook Richie Porte al afstappen in de Koers naar de Zon. De Australiër viel op de openingsdag, maar blijkt na onderzoek in het ziekenhuis niets gebroken te hebben.

❌ 🇫🇷@A_Vuillermoz doit abandonner après une chute. Il semble touché à l'épaule. ❌ 🇫🇷@A_Vuillermoz has to abandon after crashing. #ParisNice — Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2021