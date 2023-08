Cecilie Uttrup Ludwig moest overgeven tijdens WK: “Maar ben trots met brons”

Cecilie Uttrup Ludwig stond zondag voor het eerst in haar carrière op het podium van het WK wielrennen. De laatste jaren was ze al achtste (2020 en 2021) en vijfde (2022), maar in Glasgow werd het brons voor de Deense kopvrouw. Ze was op weg naar zilver, maar werd in extremis nog gepasseerd door Demi Vollering. “Ik had het zuur voor mijn ogen”, reageert ze bij TV2 Sport.

Toch overheerst de trots bij Ludwig nadat ze haar bronzen medaille in ontvangst had genomen. “Dit is echt cool. Het is gewoon geweldig om een ​​medaille te krijgen. Ik reed met alles wat ik had. Ik ben trots”, aldus een emotionele Ludwig. Dat het een zware koers was, heeft ze onderweg gemerkt. “Ik heb eigenlijk een paar keer overgegeven. Het was een heel, heel zware koers. Met nog een aantal ronden te gaan was mijn energie op, maar we bleven rijden. Keer op keer.”

In de finale was Ludwig de enige die bij de latere wereldkampioene Lotte Kopecky kon blijven. Ze hing lange tijd op tien seconden van de Belgische en zag in de laatste 50 meter Vollering nog langszij komen. “Ik gaf echt alles wat ik had. Ik zag dat ze van achteren kwam, maar ik had het zuur voor mijn ogen”, vertelt ze.

“Het is klote om aan het einde nog ingehaald te worden. Maar ik ben nog steeds trots op mijn koers, want ik reed met alles wat ik had, en zo hoort het ook”, vertelt ze. Ludwig bezorgt zo Denemarken de eerste WK-medaille bij de vrouwen sinds de bronzen plak van Amalie Dideriksen in 2017.

