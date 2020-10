CCC zonder Van Avermaet in Ronde van Vlaanderen

Greg Van Avermaet zal komende zondag niet de Ronde van Vlaanderen rijden. De renner van CCC is onvoldoende hersteld van de blessures die hij opliep bij zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. De oranje formatie start nu met Matteo Trentin als kopman.

Van Avermaet liep tijdens de Ardennenklassieker drie gebroken ribben en een breukje in de nekwervel op. Vandaag besliste hij na een verkenning van het parcours dat hij de Ronde van Vlaanderen moet laten schieten. “Dit was een van de moeilijkste beslissingen in mijn loopbaan”, reageert Van Avermaet op de site van zijn ploeg. “Mijn hart zegt iets anders dan mijn hoofd. Maar aan het eind van de dag weet ik dat het verstandig is om zondag niet te starten.

Zijn benen voelden desalniettemin goed aan. “Dat maakt de beslissing nog moeilijker”, vertelt hij. “Ik denk dat ik een goed resultaat zou kunnen behalen, maar het risico is te groot en ik weet dat ik meer schade zou kunnen aanrichten als ik weer zou vallen. Vandaag tijdens de verkenning voelde ik mij goed, maar begon ik na een uur wat pijn te voelen. Een koers van zes uur is dan iets compleet anders,” aldus Van Avermaet.

Van Avermaet wil niet voor spek en bonen meerijden. “Als ik start, wil ik een rol van betekenis spelen”, vertelde hij dinsdag nog in een interview. Dat de kans daarop klein is, speelt voor de Olympisch kampioen van Rio mee in zijn afweging. “Ik zou de Ronde niet willen rijden om als vijftigste te finishen. Het blijft een wedstrijd waarvan ik droom om deze ooit te winnen, maar dat zal niet in 2020 gebeuren. Ik concentreer mij op mijn herstel en richt mij op 2021.”

Selectie CCC voor Ronde van Vlaanderen

Jonas Koch

Michael Schär

Matteo Trentin

Gijs Van Hoecke

Nathan Van Hooydonck

Guillaume Van Keirsbulck

Francisco Ventoso

