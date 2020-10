Greg Van Avermaet beslist vrijdag over Ronde van Vlaanderen: “Kans groter dat ik niet start”

Greg Van Avermaet, die drie ribben brak in Luik-Bastenaken-Luik, zal pas vrijdag beslissen of hij al dan niet van start gaat in de Ronde van Vlaanderen. “De pijn valt mee, maar ik moet honderd procent zijn om te starten. Ik wil mijn lichaam zoveel mogelijk tijd geven vooraleer ik definitief beslis”, vertelt de Olympische kampioen ons tijdens een Zoom-interview.

Drie gebroken ribben en een breukje in de nekwervel. Dat was de zware balans voor Greg Van Avermaet na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik van negen dagen geleden. De kopman van CCC wilde niet onmiddellijk de handdoek gooien. Negen dagen later is hij nog steeds dezelfde mening toegedaan. “Maar de kans dat ik start is kleiner dan dat ik niet start”, geeft hij aan.

Vorige week reed Van Avermaet al even op de rollen, om de conditionele schade te beperken. “Zondag kreeg ik groen licht van de dokter om buiten te fietsen. Een keertje bij ons in de buurt op de dijk, gisteren in het Pajottenland, waar ik zoveel mogelijk goede wegen opzocht. Niet evident in ons land. Maar ik kon de schokken toch behoorlijk goed verdragen.”

Verschil tussen fietsen en koersen

“Het grootste probleem is versnellen”, vertelt Van Avermaet. “Sprinten lukt me nog niet. Logisch om recht op de trappers te lopen en op te trekken met een paar gebroken ribben. Ik merk hoeveel kracht ik nu uit mijn bovenlichaam haal in vergelijking met anders. En dat moet ook honderd procent in orde komen, wil ik zondag toch nog van start gaan.”

Dat hij niet start om gewoon mee te rijden, is hij overtuigd. “Er is een verschil tussen fietsen en koersen. Als ik van Antwerpen naar Oudenaarde wil rijden, kan ik dat elke dag. Nee, als ik start, wil ik een rol van betekenis spelen. En daarvoor moet je honderd procent zijn. De Ronde is geen kermiskoers, hé. Conditioneel blijft de schade beperkt. Luik was immers mijn eerste wedstrijd van een reeks waarin ik top wilde zijn. Zo rap verlies je die conditie niet.”

Wat betreft de pijn, kan Van Avermaet eventueel beroep doen op – toegestane – pijnstillers en kan hij de schouder laten intapen en stabiliseren. “Maar ik weiger daarin te overdrijven. Zeker niet met pijnstillers. Je hebt pijn omdat er iets fout is met je lichaam. Dat mag je niet negeren. Ik ga geen limieten op zoeken Ik ben 35 en heb nog een paar jaar te gaan. Ik ga me niet voorbijlopen voor één koers, ook al is het de Ronde”

Ben niet uit op cowboy-verhalen

“Het is niet de bedoeling dat er cowboy-verhalen worden geschreven dat ik de Ronde van Vlaanderen kan uitrijden met gebroken ribben. Laat het gezond verstand maar primeren. Maar ik ga de komende drie dagen mijn lichaam wel zoveel mogelijk de tijd gunnen om verder te herstellen. Om dan vrijdag definitief te beslissen.”

“En ik zal eerlijk zijn met mezelf. Als ik voel dat ik niet op volle sterkte kan starten, zit mijn seizoen erop. En dan wordt 2020 een jaar om bijzonder snel te vergeten. Er was de coronacrisis, er waren de financiële problemen bij de ploeg en nu dit. En dan valt Parijs-Roubaix ook nog weg. Ik kan alleen maar hopen dat 2021 beter wordt.”