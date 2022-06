Brits kampioen Mark Cavendish hoopt alsnog op de Tour: “Als ik ga, dan win ik”

Mark Cavendish heeft tijdens het Brits wegkampioenschap in Dumfries and Galloway, Schotland, laten zien dat zijn vorm in orde is. Of hij vrijdag in zijn Britse kampioenstrui aan de start staat van de Tour de France, weet hij echter nog altijd niet. De winnaar van de groene trui in 2021 hoopt dat hij er in juli tóch bij is. “Als ik ga, dan win ik”, weet hij zeker.

“Ik voel me goed. Het gaat zoveel beter dan vorig jaar, en toen won ik vier etappes en de groene trui in de Tour de France”, zei Cavendish na het Brits kampioenschap in gesprek met Eurosport. “Het is onwaarschijnlijk dat ik weer naar de Tour ga. Ik heb vandaag laten zien dat als ik niet ga, het niet aan mijn slechte conditie heeft gelegen.”

Normaal gesproken had de 37-jarige Brit al wel een telefoontje van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl verwacht. “Ik heb nog niets van de ploeg gehoord. Normaal krijg je nu een belletje met de boodschap of je gaat of niet. Dat heb ik helemaal niet gehad. Ik probeer optimistisch te blijven en te trainen alsof ik ga. Mijn conditie is goed genoeg om te gaan.”

“Een ding weet ik zeker: als ik ga, dan win ik. Als andere jongens gaan, winnen zij. Ik ben echter blij met wat er ook gebeurt: ik ben immers een professional. Maar kun je je voorstellen hoe het zou zijn om je 35e etappe in de Tour de France te winnen in de Britse trui? Het zou prachtig zijn”, aldus Cav, die momenteel het recordaantal etappezeges (34) nog deelt met Eddy Merckx.