Cavendish: “Een droom om met Deceuninck-Quick-Step de Tour te doen”

“Wanneer mijn Tour de France geslaagd is? Het is al een droom om hier te zijn; niet zozeer in de Tour de France, maar in de Tour de France met Deceuninck-Quick-Step”, zei Mark Cavendish in een online persmoment. De Britse sprinter is na drie jaar terug in de drieweekse ronde.

“Tachtig procent van het peloton droomt ervan om met deze ploeg aan de Tour de France mee te doen. Als iemand een jaar geleden had gezegd dat ik hier zou zijn, had ik dat echt niet geloofd, ook al heb ik best wat geloof in eigen kunnen. Ik ben al blij, want ik weet dat we met deze ploeg de beste kansen hebben om succesvol te zijn. Julian (Alaphilippe, red.) reed de afgelopen jaren al een aantal keer in het geel, Kasper (Asgreen, red.) won natuurlijk Vlaanderen. We kunnen de hele wedstrijd door sterk zijn”, vertelde Cavendish.

De Brit wist pas een paar dagen geleden dat hij de Tour zou doen. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geen verrassing was. Ik had me eigenlijk op elk scenario voorbereid. Er stond voor mij nog niet veel op het programma, behalve de Tour wordt er deze maand bijna niet gekoerst. Je bereidt je in de maand voor de Tour op elk scenario voor, voor het geval er wat gebeurt. We zijn profs, dus je moet op elk moment er kunnen staan. Het is je baan, je wordt ervoor betaald. Daarom wilde ik wel dat mijn conditie goed was, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet verrast was.”

Over zijn kansen voor de sprintetappes zegt hij: “Het is bekend dat ik op het laatste moment werd opgeroepen. Ik had me niet specifiek op de Tour de France voorbereid. Toch weet ik dat ik over een goede conditie beschik. Ik heb tegen de meeste sprinters gereden en ik versloeg de meeste sprinters die hier zijn een week geleden nog. Dat geeft vertrouwen, maar meer nog heb ik in de lads rondom mij vertrouwen. Anders dan bij mijn vorige ploegen word ik een beetje aan mijn lot overgelaten. De druk ligt vooral bij de anderen, niet bij mij. Ik wil alles geven en ik weet dat als we vasthouden aan het plan, we de beste kaarten van allemaal hebben om een sprint te winnen.”

Fougères en Châteauroux

Cav kijkt vooral uit naar de etappes naar Fougères en Châteauroux, waar hij al eens won. In die tweede plaats staat hij zelfs twee maal als winnaar in de boeken èn boekte hij zijn eerste zege in de Tour. “Maar het wat en waar doet er niet echt toe. Het is leuk om met gevoel voor romantiek naar de Tour de France te kijken, je moet de wedstrijd het respect geven die het verdient. Het doet er niet toe waar de start of de finish is. Je moet naar de koers kijken als een doel en dan proberen succesvol te zijn.”

In de voorbereiding op de sprints wordt hij bijgestaan door de ervaren Michael Mørkøv. “Hem ken ik al twintig jaar, we zijn van dezelfde leeftijd en koersten al samen toen we nog schoolboys waren. We koersten ook samen op de baan en we hadden het er al weleens over gehad om ploeggenoten te zijn. Eigenlijk wilde ik hem hier al hebben toen ik de vorige keer bij de ploeg zat. Het is ongelooflijk om de kans te krijgen door hem te worden afgezet. Net als Mark Renshaw is hij het tegenovergestelde van mij. Hij blijft zo rustig. Geweldig om bij hem in het wiel te zitten.”

Met het recordaantal van 34 etappezeges van Eddy Merckx houdt Cavendish zich niet bezig. “Dat heb ik ook nooit gedaan. Het doet er niet toe. Hetzelfde antwoord zou ik geven toen ik begon, hetzelfde antwoord geef ik zolang als ik fiets. Ik won zelf dertig etappes, maar ik weet hoe zwaar het is om een etappe te winnen in de Tour. Een etappe in de Tour maakt de hele carrière van een renner. Dus als ik nu niet win, is dat maar zo. Als ik goed genoeg ben om nog vijftig etappes te winnen, dan is dat zo. Het is niet belangrijk. Ik probeer alleen zo goed mogelijk te presteren.”

Lefevere: ‘Mark is als een geweldige wisselspeler’

Ploegmanager Patrick Lefevere kijkt uit naar de terugkeer van Cavendish in de Tour. “Hij heeft een lange haart-liefdeverhouding met de Tour, maar na de grote Eddy Merckx is hij wel degene die de meeste etappes won. Hij is na een turbulent jaar bij ons gekomen; alle koersen die hij wilde doen, werden afgelast. We zetten hem last minute in de Baloise Belgium Tour in, in plaats van Bennett. En nu hebben we hem weer last minute opgeroepen. Hij is als een geweldige wisselspeler, die in de 89e minuut het veld inkomt en dan het winnende doelpunt maakt.”