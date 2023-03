Cavalli last pauze in: Italiaanse sukkelt nog steeds met naweeën val in Tour de France

Zoek in de komende Strade Bianche voor vrouwen niet naar Marta Cavalli. De Italiaanse sukkelt nog altijd met de naweeën van haar zware valpartij in de Tour de France Femmes en heeft besloten om een pauze in te lassen.

“We hebben in samenspraak besloten dat het beter is om Strade Bianche te laten voor wat het is”, geeft FDJ-SUEZ, de Franse werkgever van Cavalli, tekst en uitleg. Marta wil zichzelf, ondanks een zeer intensieve trainingsperiode, de tijd geven om volledig te herstellen van de gevolgen van de valpartij tijdens de tweede etappe van de Tour de France Femmes.”

“Ze vangt nu een periode zonder wedstrijden aan, maar ondertussen zal ze haar trainingen in samenspraak met trainer Flavien Soenen voortzetten. We wensen Marta het allerbeste en zullen alles in het werk stellen, zodat ze uiteindelijk haar niveau van 2022 opnieuw zal kunnen evenaren.”

Lees meer: Marta Cavalli kampt met pelotonangst sinds horrorcrash in Tour de France Femmes

Pelotonangst

Cavalli, die dit seizoen in actie kwam in de UAE Tour (19e) en Omloop Het Nieuwsblad (DNF), sprak niet zo lang geleden nog over haar horrorcrash in de Tour. Ze heeft sindsdien ook last van pelotonangst. “Marta heeft een goede klim gereden, maar ze wordt nog altijd belemmerd door de val in de Tour van vorig jaar. Ze voelt zich ongerust in een peloton”, aldus Cédric Barre, ploegleider van dienst bij FDJ-SUEZ.