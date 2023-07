Cavagna voorlopig aan de leiding, maar: “Tijd is niet genoeg voor een top-5”

Rémi Cavagna gaat met een eindtijd van 35:42 voorlopig aan de leiding in de individuele tijdrit van de Tour de France, maar de Franse kampioen maakt zich in gesprek met Eurosport geen illusies. “Mijn tijd zal met ongeveer een minuut verbeterd worden.”

Cavagna ging al redelijk vroeg van start in de ruim 22 kilometer lange tijdrit van Passy naar Combloux en deed zijn naam als tijdritspecialist ook eer aan, aangezien hij voorlopig aan de leiding staat. Met een tijd van 35:42 dook hij als eerste renner onder de 36 minuten.

Toch verwacht de renner van Soudal Quick-Step geen wonderen. “Ik had het lastig op de top van de Côte de Domancy. Daar verloor ik twintig seconden, maar ik kon gelukkig nog sterk finishen. Ik ben tevreden. Ondanks dat het parcours me niet goed lag, wilde ik wel een goed resultaat behalen in de blauw-wit-rode trui.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 16 lastige tijdrit naar Combloux – Cruciale dag voor het geel?

“Ik denk dat ik bij de eerste tien of vijftien renners kan eindigen, maar top-5 rijd ik niet. Mijn tijd zal met ongeveer een minuut verbeterd worden. Ik geloof in de kansen van Tadej Pogacar voor de zege vandaag”, besluit de Franse tijdritkampioen.