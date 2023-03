Cavagna schittert in Coppi e Bartali: “Deze zege is een stevige boost”

Met een indrukwekkende solo van goed dertig kilometer wist Rémi Cavagna de eerste etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam te schrijven. De Franse hardrijder van Soudal Quick-Step wilde eigenlijk pas later aanvallen, maar volgde zijn koersinstinct.

Dat vertelde Cavagna na afloop op de website van zijn ploeg. “Het plan was om elke etappe als een eendagskoers te rijden. Ik had aanvankelijk het idee om iets te proberen in de laatste 10 kilometer, maar ik voelde de kans op de slotklim en volgde mijn instinct. Toen ik een gat had geslagen, heb ik alles gegeven om stand te houden en de zege binnen te halen.”

Cavagna wist de vroege vluchters op te rapen en nam op de top van de Montescudo – de laatste klim van de dag – afscheid van zijn laatste metgezel Lennert Teugels. Het bleek het begin van een lange maar bovenal succesvolle solo. “Deze zege is een stevige boost voor het moraal. Ik ben blij voor mezelf en blij voor Mauro”, doelt de ritwinnaar op ploeggenoot Mauro Schmid, die de sprint voor de tweede plaats won.

“We zijn goede vrienden en gisteren spraken we er nog over dat we iets moois wilden neerzetten deze week. Om dan een dag later op het podium te staan met z’n tweeën is toch wel speciaal. We hebben nu onze ritzege al te pakken en gaan zien wat de komende dagen gaan brengen”, sprak Cavagna na afloop.