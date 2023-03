Als een volleerd tijdrijder: Cavagna soleert naar zege in openingsrit Coppi e Bartali

De eerste etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, met start en finish in Riccione, is gewonnen door Rémi Cavagna. De Fransman van Soudal Quick-Step soleerde op knappe wijze naar de overwinning. Mauro Schmid eindigde als tweede, Rick Pluimers werd derde.

In Italië ging vandaag een rittenkoers van naam van start. In Riccione klonk namelijk het startschot in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali. De Italiaanse ronde, ook wel bekend als de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, begon met een etappe van goed 160 kilometer rond Riccione. Onderweg lagen aardig wat heuvels, maar de laatste pakweg 25 kilometer waren vlak of verliepen zelfs in dalende lijn. Stonden de sterren goed voor een eerste (massa)sprint?

Vijf renners in de vroege vlucht

In de openingsfase werd er slag om slinger gedemarreerd, maar toch was het even wachten op de goede vlucht. Na goed 25 kilometer kreeg Alessandro Fancellu dan toch een vrijgeleide van het peloton. De Italiaanse klimmer van EOLO-Kometa ging er aanvankelijk in zijn eentje vandoor, maar kreeg niet veel later toch het gezelschap van vier medevluchters met de Belg Lennert Teugels (Bingoal WB), de Italianen Marco Murgano (Team Corratec) en Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna) en de Colombiaan Didier Merchan (GW Shimano-Sidermec).

Deze vijf koplopers wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van zo’n vijf minuten, maar dit bleek niet genoeg om voor de verrassing te zorgen. Met nog goed veertig kilometer te gaan werden Murgano, Petrelli, Merchan en Fancellu weer opgeslokt door het peloton. Teugels gaf zich niet zomaar gewonnen en probeerde het in zijn eentje nog wat langer uit te zingen. De dappere Belg kreeg echter al snel het gezelschap van een renner, die vlak daarvoor was weggesprongen uit het peloton.

Franse ‘TGV’ Cavagna is niet te stoppen

Niemand minder dan Rémi Cavagna gooide de knuppel in het hoenderhok en de Franse hardrijder van Soudal Quick-Step reed in geen tijd naar Teugels, waardoor we met twee koplopers begonnen aan de laatste 35 kilometer. Niet veel later was Cavagna op zichzelf aangewezen, nadat hij de moegestreden Teugels had weten te lossen. Voor Cavagna zat er maar één ding op: zo hard mogelijk doorrijden richting de finish in Riccione. Met een voorsprong van ruim een minuut op een achtervolgende groep van een veertigtal renners, begon hij solo aan de laatste vijftien kilometer.

Een moeilijke, maar zeker voor Cavagna geen onmogelijke opgave. Dat bleek wel met het verstrijken van de laatste kilometers. In de achtervolgende groep zat de vaart er goed in, maar Cavagna hield bijzonder knap stand. De 27-jarige tijdrijder leverde maar weinig van zijn voorsprong in en bleef met verve uit de greep van de achtervolgers, ondanks verwoede pogingen van Jumbo-Visma om de boel weer bijeen te brengen.

Pluimers en Van Belle laten zich zien

Na de glorieuze binnenkomst van Cavagna maakte Mauro Schmid het feestje van Soudal Quick-Step nog mooier: de Zwitser won de sprint voor de tweede plaats. Rick Pluimers eindigde knap als derde, voor een andere Nederlander: Loe van Belle. Cavagna is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Italiaanse rittenkoers.