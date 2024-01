dinsdag 30 januari 2024 om 14:34

Casper van Uden boekt eerste profzege in AlUla Tour: “We hielden er stiekem al rekening mee”

Een bijzonder moment voor Casper van Uden. De jonge Nederlandse sprinter van dsm-firmenich PostNL snelde dinsdag in de openingsetappe van AlUla Tour naar de eerste zege uit zijn profcarrière. De 22-jarige renner klopte met Dylan Groenewegen en Tim Merlier bovendien niet de minste namen.

De eerste etappe van de AlUla Tour draaide zoals verwacht uit op een massasprint. De meeste ogen waren gericht op Dylan Groenewegen en Tim Merlier, maar de twee sprintkanonnen werden geklopt door Casper van Uden. Die laatste wurmde zich in de laatste honderden meters tussen de lead out van UAE Emirates en sprinter Juan Sebastián Molano in, waardoor hij vanuit een ideale positie kon beginnen aan zijn spurt.

Van Uden wist uiteindelijk de opkomende Groenewegen van zich af te houden en boekte zo zijn eerste profoverwinning, nadat hij vorig jaar al naar enkele ereplaatsen wist te sprinten. “Ik ben echt superblij. We hielden er stiekem wel rekening mee. Daarom gingen we er ook volle bak voor. Het is geweldig als het dan ook lukt”, liet een dolgelukkige Van Uden weten in het flashinterview.

In de laatste chaotische kilometers bleek het niet evident om in de juiste positie te geraken, ook niet voor Van Uden. “Het was echt een flinke strijd voor de juiste posities. We moesten ervoor zorgen dat we goed voorin zaten. De ploeg deed dat erg goed. Soms verloor ik de jongens even, maar ze wisten gelukkig de rust te bewaren. In de laatste kilometers vond ik weer de aansluiting en daarna deden we nog een grote move. Geweldig.”

Voor Van Uden valt er nu toch wel een kleine last van zijn schouders, aangezien het vorig jaar niet altijd van een leien dakje ging. “Ik wilde vorig jaar gewoon té veel. Ik maakte daardoor wat onnodige foutjes, en ging bovendien ook een paar keer zwaar tegen de grond. Ik begon vervolgens aan mezelf te twijfelen, maar de ploeg bleef in me geloven. Het is voor mij heel tof om te winnen, maar ook voor iedereen binnen de ploeg. Ik kan ze niet genoeg bedanken.”

Over ‘koersvader’ John Degenkolb

De jonge sprinter heeft ook nog lovende woorden voor de ancien binnen de ploeg, John Degenkolb, die eerder deze week besloot om zijn contract te verlengen tot eind 2025. “John is echt een superkerel. Hij is ook iemand die echt wil helpen. We zijn hem dan ook heel erg dankbaar. We houden van hem. Hij is onze koersvader”, klinkt het.