maandag 29 januari 2024 om 14:01

Cultuurdrager John Degenkolb verlengt bij dsm-firmenich PostNL: “Jonge renners helpen passie te vinden”

John Degenkolb heeft zijn contract verlengd bij dsm-firmenich PostNL. De ervaren Duitser zal minstens tot het einde van 2025 bij de Nederlandse ploeg blijven. “Hij is een echte cultuurdrager in de ploeg”, klinkt het in een persbericht van het team.

De inmiddels 35-jarige renner fungeert als wegkapitein bij dsm-firmenich PostNL en wil zo het team in de toekomst naar meer successen leiden. “Het grootste gedeelte van mijn professionele wielercarrière heb ik doorgebracht bij Team dsm-firmenich PostNL en het voelt echt als mijn familie. Bij mijn terugkeer hebben we een bewuste beslissing genomen over mijn nieuwe rol en ik geniet er enorm van om samen te koersen met deze jonge atleten én met mijn ervaring een rol te kunnen spelen in hun ontwikkeling.”

“Ik haal veel motivatie uit het afgelopen seizoen en met name uit Paris-Roubaix (waar hij letterlijk uit de koers viel, red.). Meer dan ooit haal ik mijn drive uit mijn passie voor wielrennen en alles daaromheen. Ik heb grote motivatie om de jonge renners te helpen diezelfde passie te vinden, en ik wil een belangrijk puzzelstuk kunnen vormen voor het team om samen de grootste races op de kalender te winnen.”

Cultuurdrager in de ploeg

Ook hoofdcoach Rudi Kemna is blij met de contractverlenging van Degenkolb. “In het verleden hebben we al schitterende momenten met John mogen delen en op de fiets is hij nog altijd een belangrijk onderdeel van het team, terwijl hij ook naast de fiets steeds belangrijker wordt. Hij is een échte cultuurdrager in de ploeg en daarbij een zeer ervaren renner die de groep altijd motivatie, energie en verantwoordelijkheidsgevoel brengt.”