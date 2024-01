dinsdag 30 januari 2024 om 14:06

Casper van Uden troeft Dylan Groenewegen en Tim Merlier af in AlUla Tour

Casper van Uden heeft de openingsetappe in de AlUla Tour gewonnen. In een massasprint troefde de 22-jarige Nederlander van Team dsm-firmenich PostNL verrassend Dylan Groenewegen en Tim Merlier af.

De eerste rit in de AlUla Tour ging van en naar Al Manshiya Train Station over een afstand van 150 kilometer. Onderweg wachtten hier en daar wat hellingen, maar de verwachting was dat er gesprint zou worden voor de overwinning. En met onder andere Dylan Groenewegen, Arvid de Kleijn, Juan Sebastian Molano en Tim Merlier waren er toch enkele mooie kanshebbers naar Saudi-Arabië afgereisd.

Rond de klok van 10.45 uur lokale tijd ging het peloton van start, maar een kopgroep kwam niet meteen tot stand. Het duurde in totaal veertig kilometer vooraleer vijf renners zich konden afzonderen. Hassan Al Ibrahim, Ali Al Shaikhahmed (beide uitkomend voor de nationale selectie van Saudi-Arabië) Carter Bettles (Roojai Insurance), Masaki Yamamoto (JCL Team UKYO) en Unai Zubeldia (Euskaltel-Euskadi) waren de namen van de aanvalslustigen.

De vijf konden in totaal zo’n twee en een halve minuut bij elkaar rijden, terwijl Jayco-AlUla en Soudal Quick-Step het verschil voorbeeldig onder controle hielden voor hun sprinters. Voorin werden de niveauverschillen pijnlijk duidelijk. De twee Saudi’s moesten bij de eerste, de beste versnelling van het duo Zubeldia-Bettles meteen afhaken. Zo kwamen de twee met een uurtje koers te gaan alleen voorop.

Lekke banden

Helaas voor de twee, kreeg Bettles even later af te rekenen met een lekke band. Zubeldia moest het klusje zo alleen zien de klaren, maar dat bleek logischerwijs een onbegonnen opdracht. op 12 kilometer van de streep werd hij als laatste vroege vluchter ingerekend. Bettles was overigens niet de enige die lek reed. Ook Mathias Norsgaard en Pierre Latour stonden even aan de kant, net als dé grote favoriet voor de eindzege: Simon Yates.

Door het vroege inrekenen van de vluchters, kon het peloton nog eigenhandig strijden voor de bonussprint in de finale. De Italiaan Matteo Sobrero mocht de drie bonusseconden al op zijn conto schrijven, Brits kampioen Fred Wright pakte er twee. Daarmee toonden de twee meteen hun ambities voor het klassement.

De finale werd nog ontsierd door een valpartij op zeven kilometer van de aankomst, waarbij Alessandro De Marchi het grootste slachtoffer leek. Voor Jayco AlUla – die hier grote sponsorbelangen heeft – had hij de komende week een belangrijke rol in dienst.

Chaotische sprint

Maar de sprintvoorbereiding ging onverminderd voort. Naast Soudal Quick-Step en Jayco AlUla, die de hele dag controleerden, zagen we ook Bahrain-Victorious, Cofidis, Uno X-Mobility en Team dsm-firmenich PostNL met een sterke sprintvoorbereiding. Maar finaal was het UAE-Emirates dat met een perfecte trein uitpakte. Echter wurmde Casper van Uden zich tussen de lead out en sprinter Juan Sebastian Molano in, waardoor hij vanuit een ideale positie kon beginnen.

Vanuit de wielen vond Dylan Groenewegen pas in de laatste vijftig meter een gaatje. De ervaren Nederlander kwam nog sterk opzetten, maar kwam een half wiel tekort om Van Uden nog te remonteren. Voor de 22-jarige sprinter is het pas zijn eerste profzege.