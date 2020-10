Casper Pedersen verslaat Cosnefroy in Parijs-Tours, Nieuwenhuis derde zondag 11 oktober 2020 om 14:51

Casper Pedersen heeft de 114e editie van Parijs-Tours op zijn naam geschreven. De jonge Deen zag zijn ploeggenoot en topfavoriet Søren Kragh Andersen ten val komen op een ongelukkig moment, maar wist het kopmanschap met verve over te nemen en versloeg Benoît Cosnefroy na een spannende finale.

Koersorganisator ASO besloot afgelopen vrijdag een streep te zetten door de aankomende editie van Parijs-Roubaix, maar Parijs-Tours ging vandaag wel gewoon door. De najaarsklassieker moest concurreren met Gent-Wevelgem en de Giro d’Italia, maar toch stonden er nog wel enkele toppers aan de start met Søren Kragh Andersen, Nacer Bouhanni, Romain Bardet, Benoît Cosnefroy en Warren Barguil.

Zes vluchters krijgen de ruimte

Deze renners hielden zich aanvankelijk gedeisd voor de loodzware finale over gravelwegen en klimmetjes. Evaldas Šiškevičius, Elmar Reinders, Sergio Roman Martín, Petr Rikunov, Emiel Vemeulen en Mikel Aristi besloten zich wel volledig te geven na de start in Chartres en wisten al snel vier minuten uit te lopen op het peloton. De vlucht van de dag was vertrokken op weg naar de finish in Tours.

In het peloton zagen we de mannen van Team Sunweb het initiatief nemen en het vuile werk opknappen in dienst van topfavoriet en oud-winnaar Kragh Andersen. Ook AG2R La Mondiale, de ploeg van man-in-vorm Cosnefroy en Bardet, ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Hierdoor bleef het verschil met de zes koplopers schommelen rond de drie minuten. De favorieten hadden de situatie nog altijd onder controle.

Waaiergevaar, topfavoriet Kragh Andersen valt weg

Op weg naar Tours had de wind op sommige momenten vrij spel en dit resulteerde halverwege de wedstrijd in enkele waaiers. AG2R La Mondiale wist het peloton in drie groepen uiteen te rijden, maar er vond al vrij snel weer een hergroepering plaats. De koplopers lieten zich niet gek maken door alle schermutselingen en reden onverstoorbaar door richting de eerste gravelstroken van de dag.

Met nog vijftig kilometer te gaan, net voor het opdraaien van de eerste grindpaden, kwam topfavoriet Kragh Andersen ten val. De Deen moest even bekomen van zijn crash, stapte vervolgens wel weer op de fiets, maar reed toen al op minuten achterstand. Na een geruststellend teken aan het thuisfront leek hij in de bezemwagen te stappen, maar Kragh Andersen besloot toch door te rijden.

Cosnefroy maakt indruk op Franse geitenpaden

Vooraan begonnen de andere favorieten aan de eerste onverharde stroken, dit jaar nog een tikkeltje lastiger door de regenval van de voorbije dagen en uren. Cosnefroy bleek na het wegvallen van Kragh Andersen de sterke man, wat geen verrassing was gezien zijn podiumplaatsen in de Waalse- en Brabantse Pijl. De beloftenwereldkampioen van Bergen versnelde en kreeg Rudy Molard en Casper Pedersen met zich mee.

De vroege vluchters waren inmiddels ingerekend en dus was het allereerst uitkijken naar een duel tussen de sterkste renners in koers. Cosnefroy maakte een kwieke indruk, maar Pedersen was in staat om de Franse puncheur te volgen. Molard werd uit de wielen gereden en werd weer ingerekend door een achtervolgend groepje met daarin Joris Nieuwenhuis, Petr Vakoč, Valentin Madouas, Warren Barguil en Bardet.

Spannende finale op weg naar Tours

Vakoč, Madouas en Barguil deden er alles aan om het gat nog te dichten, in tegenstelling tot de overige achtervolgers. Bardet had Cosnefroy mee vooraan en Nieuwenhuis was een waakhond voor Pedersen. Cosnefroy en Pedersen begonnen op elf kilometer van de streep aan het laatste klimmetje van de dag, de Côte de Rochecorbon, maar deze helling zorgde niet voor afscheiding. De achtervolgers bleven hangen op een twintigtal seconden.

Alle ingrediënten waren aanwezig voor een spannende finale. Cosnefroy en Pedersen moesten elkaar in de gaten houden, maar werden ook op de huid gezeten door vijf achtervolgers. Barguil, Madouas en Vakoč wisten in de relatief vlakke slotkilometers naar Tours wat van de achterstand af te knabbelen. De twee koplopers moesten in de laatste vijf kilometer een voorsprong van vijftien seconden zien vast te houden.

Team Sunweb heerst in de Franse klassieker

We leken heel even een hergroepering te krijgen in de slotkilometers, maar Pedersen en Cosnefroy bleken toch sterk genoeg om de voorsprong weer wat uit te diepen, met dank aan het afstoppingswerk van Bardet en Nieuwenhuis in de achtervolgende groep. Het bleek een beslissend moment in de koers, Cosnefroy en Pedersen kregen na bijna vijf uur de kans om voor de zege te sprinten in Parijs-Tours.

Pedersen ging als eerste de sprint aan en wist Cosnefroy vakkundig van zich af te houden. Het is voor de 24-jarige renner de grootste overwinning uit zijn nog jonge profcarrière. Cosnefroy moest na een sterke wedstrijd genoegen nemen met een derde podiumplaats in twee weken tijd. Nieuwenhuis maakte het feest voor Team Sunweb compleet door naar de derde plek te sprinten, voor Madouas, Barguil, Vakoč en Bardet.