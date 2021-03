Casper Pedersen (Team DSM) breekt sleutelbeen

Team DSM moet het de rest van het klassieke voorjaar doen zonder Casper Pedersen. De Deense hardrijder heeft bij een valpartij in Gent-Wevelgem zijn sleutelbeen gebroken.

Pedersen was betrokken bij een crash toen het peloton in waaiers uiteen werd getrokken, in de beginfase van Gent-Wevelgem. Hij werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. “Onderzoek in het ziekenhuis heeft aangetoond dat hij zijn rechtersleutelbeen gebroken heeft. Die moet geopereerd worden. Na de operatie kijken we naar zijn verdere herstel”, zegt ploegdokter Camiel Aldershof.

Het wegvallen van Pedersen is een flinke tegenvaller voor Team DSM. De 25-jarige Deen, vorig jaar nog winnaar van Parijs-Tours, zou de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix nog rijden.

We've got an update on @pedersencasp after his crash at #GWE21 today.

Send Casper some 💪🏻 in the comments below! https://t.co/ko5eT5NoND

— Team DSM (@TeamDSM) March 28, 2021