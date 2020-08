CAS legt Ibai Salas alsnog vierjarige schorsing op maandag 10 augustus 2020 om 13:58

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft Ibai Salas voor vier jaar geschorst. De Spanjaard, die tot aan 2018 voor Burgos-BH uitkwam in het peloton, is schuldig bevonden aan schending van de antidopingregels.

Salas’ dopingzaak speelt al langere tijd. De Spaanse renner werd in oktober 2018 al voor vier jaar geschorst door het Spaanse antidopingagentschap (AEPSAD), nadat in de periode van 25 januari tot 3 augustus 2017 bij hem afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort waren geconstateerd. Maar vier maanden later werd het besluit vernietigd door de Spaanse Administratieve Rechtbank voor Sport. Zij oordeelde dat het biologisch paspoort alleen als extra bewijsmiddel mag worden gebruikt, niet als enige reden voor een schorsing.

In maart 2019 tekende het Wereldantidopingagentschap (WADA) beroep aan bij het CAS met het verzoek om Salas een schorsing van vier jaar op te leggen. Het arbitragepanel oordeelde dat de waarden in het bloedpaspoort ‘zeer abnormaal waren en een hoge waarschijnlijkheid van doping aangaven’. Ook gaf Salas geen geloofwaardige, fysiologische of pathologische redenen om de afwijkingen in zijn waarden te verklaren. Daarnaast was het moment van de afwijkende waarden met betrekking tot de competitie opvallend.

Daarom besloot het CAS Salas een schorsing van vier jaar op te leggen. Ook zijn alle resultaten van de Spanjaard vanaf 25 januari 2017 geschrapt. Omdat de renner vrij was om te koersen in afwachting van de beoordeling van zijn zaak, begon zijn schorsing op de datum van de uitspraak van het CAS, namelijk 4 augustus 2020.