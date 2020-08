Caruso zegeviert in Circuito de Getxo zondag 2 augustus 2020 om 16:03

Damiano Caruso heeft in het Baskenland het Circuito de Getxo op zijn naam geschreven. De renner van Bahrain McLaren kwam na een wedstrijd van 177 kilometer solo als eerste over de finish, nadat hij in de slotfase afscheid nam van zijn medevluchters. Hij volgt op de erelijst van de Memorial Hermanos Otxoa Jon Aberasturi op.

Acht vluchters

In een regenachtig Baskenland werd de wedstrijd gekleurd door een vlucht van acht renners. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Oier Lazkano (Caja Rural – Seguros RGA) Luca Pacioni (Androni Giocattoli – Sidermec), Lionel Taminiaux (Bingoal – Wallonie Bruxelles), Julen Irizar (Euskaltel – Euskadi), Antonio Carvalho (Efapel) en Riccardo Verza (Kometa Xstra) slaagden erin om te ontsnappen en reden lange tijd voorop.

Met de finale in aantocht, werd in het peloton onder aanvoering van Bahrain McLaren en UAE Emirates het tempo opgevoerd. Het ging ten koste van de vlucht van de dag, die het niet tot het einde vol zou houden. In de slotronde werd Lazkano als laatste overgebleven vluchter ingerekend. De Italiaan Alessandro Fedeli (NIPPO DELKO) waagde vervolgens een verwoede poging om weg te geraken, maar zijn inspanning bleek van korte duur.

Koers breekt los op Pike Bidea

Net voor de laatste klim van de dag kwam Mikel Landa ten val, waardoor Bahrain McLaren van tactiek moest veranderen. Tijdens deze beklimming ontstond er een nieuwe kopgroep van vijf renners, toen Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), Biniam Ghirmay (NIPPO DELKO), Damiano Caruso en Pello Bilbao (beiden Bahrain – McLaren), Juan Pedro López (Trek – Segafredo) zich wisten af te scheiden van de rest. Even later wist ook Nelson Oliveira (Movistar) aan te sluiten. In de afdaling kwamen met nog 12 kilometer te gaan Ghirmay, Serrano en López ten val, waardoor er drie leiders overbleven.

In de slotfase speelde Bahrain McLaren de overtalsituatie perfect uit, toen Caruso wegsprong bij zijn medevluchters. Bilbao en Oliveira werden kort erna ingerekend door een uitgedund peloton. Caruso deed een ultieme krachtinspanning om uit de greep te blijven van het peloton, waar Caja Rural het tempo bepaalde.

Zijn voorsprong bleek groot genoeg om zijn achtervolgers voor te blijven en de tweede profzege uit zijn carrière te boeken. Giacomo Nizzolo kwam te laat en moest genoegen nemen met een tweede plek.