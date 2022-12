Carrefour blijft sponsor rode trui Vuelta en wordt naamgever Vuelta voor vrouwen

Carrefour is ook volgend jaar de hoofdsponsor van de leiderstrui van de Vuelta a España. Dat betekent dat de Spaanse tak van de groothandel en supermarktketen voor het elfde jaar op rij sponsor is van de rode trui in de Ronde van Spanje. Daarnaast is Carrefour de nieuwe naamgever van de Vuelta voor vrouwen.

Donderdag maakten Alexandre de Palmas (directeur Carrefour España) en Javier Guillén (directeur Vuelta a España) de nieuwe deal rond. Beide partijen werkten al tien jaar samen en daar komt nu een elfde seizoen bij voor de drieweekse ronde voor mannen.

Het pakket van Carrefour wordt volgend jaar ook uitgebreid. Vanaf 2023 zal het bedrijf namelijk naamgever zijn van de nieuwe Vuelta voor vrouwen, die officieel ‘La Vuelta Femenina by Carrefour.es’ zal gaan heten. Ook voor die rittenkoers zal Carrefour de leiderstrui sponsoren. “Dit geeft ons de zekerheid en garantie om het project voort te zetten in de toekomst, om deze wedstrijd nog groter te maken”, aldus Vuelta-baas Guillén.

De Vuelta voor vrouwen gaat volgend jaar flink op de schop. De ronde wordt uitgebreid naar zeven etappes en zal niet in het najaar verreden, maar al van 1-7 mei.