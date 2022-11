‘Vuelta voor vrouwen ondergaat in 2023 grondige facelift’

De Ceratizit Challenge by La Vuelta, ook wel de Vuelta a España voor vrouwen, zal voor komend jaar enkele veranderingen ondergaan. Zo kiest de organisatie voor een naamsverandering, maar zal de ronde in 2023 ook een andere plek op de kalender krijgen. En dat is nog niet alles: de wedstrijd is volgend jaar niet meer een vijfdaagse, maar een zevendaagse rittenkoers.

De Spaanse sportkrant Marca meldt dat de ronde in 2023 door het leven zal gaan als ‘La Vuelta España Femenina’. Daarnaast krijgt het dus een andere plek op de UCI-kalender. De ronde werd de voorbije twee seizoenen altijd in het najaar verreden, maar zal nu worden gehouden in de maand mei, nog voor de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes.

Nieuwe datum

Verder zal La Vuelta España Femenina volgend jaar bestaan uit zeven etappes. De wedstrijd begon in 2015 nog als een eendagskoers, in 2018 kregen de rensters twee etappes voorgeschoteld, in 2020 drie ritten, in 2021 vier etappes en dit jaar was de Vuelta voor vrouwen een vijfdaagse rittenkoers. In 2023 komen er dus nog twee etappes bij en spreken we al van een zevendaagse wielerwedstrijd.

Dit jaar ging de eindoverwinning naar Annemiek van Vleuten, die zo een unieke trilogie wist te voltooien. Van Vleuten was in 2022 namelijk ook de beste in de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes. Ze werd in Spanje op het eindpodium vergezeld door Elisa Longo Borghini en Demi Vollering.