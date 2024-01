woensdag 24 januari 2024 om 17:03

Carr werd nog bijna verrast door krampaanval McNulty: “Dacht dat hij een spelletje speelde”

Als vroege vluchter overleven en naar de zege sprinten: Simon Carr deed het woensdag in de openingswedstrijd van de Challenge Mallorca. De sterke Brit van EF Education-EasyPost rekende in de Trofeo Calvià – na een spannende wedstrijd en finale – af met Aleksandr Vlasov.

Traditioneel wordt in de eerste weken van het wegseizoen veel op Mallorca gekoerst. Op de openingsdag van de Challenge Mallorca stond gelijk een bergachtige wedstrijd te wachten met ruim 2.800 hoogtemeters. De Trofeo Calvià was zelfs nergens echt vlak. Het werkte blijkbaar inspirerend voor Simon Carr: de 25-jarige Brit ging er al snel vandoor en maakte zo deel uit van de vroege vlucht.

Maar daar bleef het niet bij voor Carr, aangezien de klimmer sterk genoeg bleek om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. “Het was een lange dag”, vertelde de in Frankrijk woonachtige renner aan Eurosport. “Ik maakte vanaf het begin deel uit van de kopgroep, maar we waren maar met twee”, doelt hij op zijn medevluchter Pablo Castrillo.

“De jongens die vanuit de achtergrond kwamen aansluiten, waren dan ook frisser.” Gelukkig voor Carr was hij niet de enige renner van EF Education-EasyPost in de spits van de koers. “Rui Costa en Alberto Bettiol zaten in de achtervolgende groep, waardoor ik de benen stil kon houden en zo kon gokken op een sprint.”

In de finale draaide het echter nog bijna in de soep voor Carr. “Op vijf kilometer van de meet maakte ik nog een fout, op het moment dat McNulty last kreeg van kramp. Ik dacht dat hij een spelletje speelde. Dat kostte me nog bijna de overwinning, maar ik kon gelukkig nog terugkeren bij Vlasov. Dit is een mooie zege om het seizoen mee te beginnen.”