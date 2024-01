woensdag 24 januari 2024 om 16:43

McNulty had ‘kramp in beide benen’, Vlasov spreekt van goede seizoensstart

Simon Carr, Aleksandr Vlasov en Brandon McNulty: deze renners stonden woensdag op het eindpodium van de Trofeo Calvià, de eerste manche van de Challenge Mallorca. Na afloop keken de nummers twee en drie, Vlasov en McNulty, terug op hun wedstrijd.

Aleksandr Vlasov begon zijn seizoen vandaag met een tweede plaats in de Trofeo Calvià. De 27-jarige klimmer van BORA-hansgrohe kreeg na bijna vier uur koers de kans om voor de zege te sprinten, maar moest aan de finish toch duidelijk zijn meerdere erkennen in vroege vluchter Simon Carr. “Het is jammer dat ik vandaag naast de zege grijp”, blikt hij met Eurosport terug op zijn race.

Toch klonk Vlasov nog opgewekt voor de camera. “Dit is gewoon een goede start van het seizoen. Het was echt een bijzonder zware race. In het laatste deel was het echt volle bak koers. Het was wel ons plan om met zo weinig mogelijk renners te beginnen aan de finale. Ik heb gewoon mijn koers gereden en heb me onderweg vermaakt.”

Wat onderweg al snel opviel: Vlasov was deels ingepakt in verband. “Ik kwam enkele dagen geleden ten val op training”, legt hij uit. “Het is verder niet ernstig, het was gewoon een domme val.”

Krampaanval nekt McNulty in finale

Vlasov en Carr streden in finishplaats Palmanova om de zege, al leek de wedstrijd uit te draaien op een driestrijd. Dat dacht ook Brandon McNulty. “Ik kreeg in de finale echter last van kramp in beide benen. Het is de eerste wedstrijd van het jaar en dan kan zoiets gebeuren. Al bij al hou ik hier wel een goed gevoel aan over.”

“De ploeg reed vandaag erg sterk en we hebben ons aan het plan gehouden, door de koers hard te maken en al vroeg aan te vallen. Ik had ook de hele dag een goed gevoel, maar aan het einde kreeg ik dus kramp. Maar het moet wel goedkomen voor de volgende wedstrijden hier op Mallorca.”