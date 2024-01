woensdag 24 januari 2024 om 16:02

Onvermoeibaar: vroege vluchter Simon Carr klopt Vlasov en McNulty in Trofeo Calvià

De Trofeo Calvià, de eerste manche van de Challenge Mallorca, is gewonnen door Simon Carr. De Brit van EF Education-EasyPost rekende na een dag in de vlucht en een interessante finale – in een sprint – af met Aleksandr Vlasov. Brandon McNulty kwam als derde over de streep.

Traditioneel wordt in de eerste weken van het wegseizoen veel op Mallorca gekoerst. Op de openingsdag van de Challenge Mallorca stond gelijk een bergachtige wedstrijd te wachten met ruim 2.800 hoogtemeters. De Trofeo Calvià was zelfs nergens echt vlak. In de laatste 40 kilometer volgden nog drie korte klimmetjes naar Es Grau (4,1 km aan 4,4%), Coll de Sa Gramola (3,8 km aan 4,2%) en een heuvel naar Es Capdellà (2,6 km aan 5,2%). Na die laatste oplopende strook was het nog zo’n 16 kilometer naar de finish in Palmanova.

Carr kiest voor de aanval, toppers laten zich zien

Met Simon Carr (EF Education-EasyPost) en Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) reden er al snel twee renners voor de meute uit. Daarachter volgde een drietal met Mattia Bais (Polti Kometa), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) en Joan Albert Riera (Illes Balears Arabay). Het peloton liet begaan en zo konden de vluchters een mooie voorsprong vergaren. Voor Riera ging het op de eerste beklimming van de Coll den Claret echter al te snel, waardoor er nog twee duo’s voor het peloton uitreden.

Bais en Juaristi bleven lange tijd hangen op een minuut van de twee koplopers, en leken dus bezig aan een onvervalste chasse patate. Juaristi was niet veel later zelfs helemaal uit beeld, maar Bais kreeg op ruim veertig kilometer van de finish het gezelschap van drie bijzonder sterke tegenaanvallers: Brandon McNulty, Marc Soler en Aleksandr Vlasov. De twee coureurs van UAE Emirates en de man van BORA-hansgrohe waren weggesprongen uit het peloton en wisten de oversteek te maken naar Carr en Castrillo.

McNulty maakt indruk

Hierdoor was de kopgroep – met nog goed 35 kilometer te gaan – plots zes renners groot: McNulty, Soler, Vlasov, Carr, Castrillo en Bais. Een vlucht met mogelijkheden, maar McNulty wilde de boel nog wat verder uitdunnen en trok door op een van de oplopende stroken. Vlasov en de schijnbaar onvermoeibare Carr bleken in staat om hun wagonnetje aan te haken, voor vroege aanvallers Bais, Castrillo maar ook Soler ging het te snel. En zo werd de kopgroep gehalveerd, en begonnen we met drie sterke kandidaat-winnaars aan de laatste dertig kilometer.

En de achtervolgers? Die waren zeker nog niet uitgeschakeld voor de overwinning, al werd er ook niet vol doorgereden. Het was voor Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Alex Aranburu (Movistar) het sein om in de tegenaanval te gaan, maar dit tweetal bleek niet bij machte om de kloof te overbruggen. In de spits van de koers was McNulty duidelijk de grote motor. De Amerikaan nam de langste kopbeurten voor zijn rekening, al deed ook Vlasov zijn werk. Vroege vluchter Carr hield zich – niet geheel verrassend – afzijdig.

Driestrijd om de overwinning

De voorsprong van Carr, Vlasov en McNulty nam in de daaropvolgende kilometers alleen maar toe en dus konden we ons in deze Trofeo Calvià gaan opmaken voor een driestrijd om de overwinning. In de laatste tien kilometer wachtten er voornamelijk nog vlakke wegen, en dus leek een sprint-à-trois een zeer realistisch scenario. Of kregen we nog een late uitval? In de kopgroep gaf McNulty toch de beste indruk, maar de Amerikaan was blijkbaar niet zeker van zijn sprint. Op goed tien kilometer van de streep koos hij dan ook voor de aanval.

Carr was echter bij de pinken en ook Vlasov liet zich niet verrassen. Een sprint leek zich aan te dienen, maar met nog goed vier kilometer te gaan moest McNulty plots afhaken. De Amerikaan had last van kramp en kon zo een eerste zege van 2024 op zijn buik schrijven. Vlasov rook zijn kans, trok stevig door, maar de taaie Carr reed weer naar het achterwiel van de Rus. En zo kregen we niet een sprint met drie, maar met twee. Carr ging als eerste aan en spurtte zijn vluchtgenoot overtuigend uit het wiel.

Vlasov moest dus genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, achter de indrukwekkende Carr, die in Palmanova de zesde profzege wist te boeken uit zijn carrière. McNulty kwam ondanks zijn krampaanval nog als derde over de streep. Aranburu won een minuut later de sprint voor plek vier, voor Bettiol. De winnaar van vorig jaar, Rui Costa, werd dit keer zesde. Hij is daarmee ook de derde renner van EF Education-EasyPost in de top-10.