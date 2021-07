Carlos Verona loopt meerdere verwondingen op bij ongelukkige val

Carlos Verona is niet ongeschonden uit de zevende etappe van de Tour de France gekomen. In de afdaling van de Signal d’Uchon kwam de klimmer van Movistar hard ten val en liep schaafwonden op aan zijn linkerheup, beide armen, handen en benen. Ook had hij pijn aan zijn linkerelleboog.

Verona beschreef op social media zijn val, die op vijftien kilometer van de aankomst gebeurde. “Ik was al achteropgeraakt in de groep-Roglič, toen ik in een afdaling een reep aan het eten was. Ik dacht al aan de volgende etappe waarin ik 200% wilde zijn. Maar in een fractie van een seconde was alles anders. Terwijl ik 60 per uur reed, raakte ik een hobbel en zonder te remmen ging ik naar de grond.”

Nadat hij zich had opgefrist en de ploegarts hem had behandeld, ging het al een beetje beter met de Spaanse renner. Wel kreeg ook zijn moraal een opdoffer. “Maar het is wat het is en je moet de dingen accepteren zoals ze zijn. Nu moeten we zien of ik de twee etappes door de Alpen zo goed mogelijk kan doorkomen en daarna moet ik profiteren van de rustdag om mijn lichaam wat rust te gunnen.”