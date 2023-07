Carlos Rodríguez voor koninginnenrit: “Als ik goede benen heb, zal ik zeker aanvallen”

Carlos Rodríguez is na de enige tijdrit in de Tour de France niet meer de nummer drie in het (voorlopige) klassement, maar de jonge Spanjaard heeft nog altijd uitzicht op een top 3-klassering in Parijs. Het verschil met Adam Yates is slechts vijf seconden.

De 22-jarige Rodríguez moest in de 22,4 kilometer lange tijdrit van Passy naar Combloux genoegen nemen met een twaalfde plaats in de daguitslag, op 3:36 van winnaar Jonas Vingegaard. Maar nog belangrijker: de renner van INEOS Grenadiers verloor 24 seconden op Adam Yates en is dan ook zijn derde plaats in het klassement kwijt. Voorlopig dan toch.

Rodríguez kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijdrit. “Aan het begin van de tijdrit voelde ik mij nog goed, maar het laatste stuk naar de finish bleef maar duren. Daar heb ik tijd verloren”, klinkt het in gesprek met het Spaanse Esciclismo. “Ik moet mij nu mentaal even resetten. Het was niet echt een goede dag, maar ik heb ook weer niet veel tijd verloren. Dat is positief.”

“Het is nu eerst zaak om te herstellen, maar ik kijk uit naar de etappe van woensdag”, blikt Rodríguez al kort vooruit naar de zeventiende etappe. In de koninginnenrit van Saint-Gervais-les-Bains naar Courchevel wachten met de Col des Saisies (13,5 km aan 5,2%), Cormet de Roselend (20,3 km aan 6,1%), Côte de Longefoy (6,7 km aan 7,5%) en de Col de la Loze (28,6 km aan 6%) vier serieuze beklimmingen.

Rodríguez verwacht spectaculaire koninginnenrit

De beloftevolle Spaanse ronderenner verwacht een spectaculaire en veeleisende etappe. “Het is de koninginnenrit. Het zal ontzettend zwaar worden en er zullen grote verschillen ontstaan. Tadej Pogacar zal gebrand zijn, dat weet ik zeker. Als ik goede benen heb, zal ik zeker aanvallen”, zit Rodríguez nog vol vechtlust.