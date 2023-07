Carlos Rodríguez kijkt tevreden terug op eerste Tour: “Hopelijk kan ik ooit winnen”

Carlos Rodríguez heeft zijn allereerste Tour de France afgesloten als nummer vijf van het eindklassement. Bovendien won de benjamin van het peloton de Alpenrit naar Morzine les Portes du Soleil. Met beide prestaties is hij erg blij, liet hij weten aan escilismo.

“Ik kijk blij terug op deze Tour de France”, zegt Rodríguez, die een tijdje derde in het klassement stond. Hij verloor vervolgens echter een plekje aan Adam Yates, waarna ook Simon Yates hem nog voorbijstak op de voorlaatste dag. Dat kwam mede door een valpartij in de Vogezenrit. “Ik ben wat geschaafd, maar het doet niet al teveel pijn. Het positieve is dat ik gewoon weer verder kon fietsen.”

Dat hij in de slotweek nog twee plaatsen verloor, doet niets af aan zijn tevredenheid. “Als ze me vooraf hadden gezegd dat ik vijfde zou worden en een rit zou winnen, had ik het niet geloofd. Het was een zeer positieve ervaring en ik heb er erg van genoten.”

“Hopelijk kan ik ooit de Tour winnen”

Nu de Tour de France erop zit, wil Rodríguez eerst wat herstellen. Na zijn zevende plaats van vorig jaar, zal hij niet opnieuw deelnemen aan de Vuelta a España. De 22-jarige renner van INEOS Grenadiers kijkt stiekem al wel wat verder vooruit. “Hopelijk kan ik ooit de Tour winnen”, klinkt het. “Maar ik realiseer me dat ik daar hard voor moet werken en maand na maand, jaar na jaar moet verbeteren.”

