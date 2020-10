Carapaz raakt leiding kwijt: “Roglic was te sterk”

Richard Carapaz raakte vrijdag na wat gegoochel met seconden de leiderstrui kwijt in de Vuelta a España. De kopman van INEOS Grenadiers werd in Suances op drie seconden gezet van Primož Roglič, waardoor hij gezakt is naar de tweede plek in het algemeen klassement. “De finale was heel nerveus”, blikt Carapaz terug.

“Het was eigenlijk een heel rustige etappe”, vertelt de klimmer uit Ecuador. In de finale schoot het peloton in gang en werd ook Carapaz vooraan afgezet, vlak voor de lastige aankomst. “Veel ploegen waren geïnteresseerd in een plek van voren. De ploeg deed daar geweldig werk in de finale, maar Roglič was te sterk vandaag.”

Bij INEOS Grenadiers kijkt men uit naar de bergetappes naar La Farrapona en de Angliru van dit weekend. “We moeten op alles voorbereid zijn”, zegt ploegleider Gabriel Rasch. “Bijvoorbeeld als Jumbo-Visma iemand als George Bennett in de ontsnapping stuurt. We moeten er zijn voor Richie en hem beschermen zo lang als mogelijk is.”

“Het wordt een heel moeilijk weekend met super mooie koersen. Ik ben ervan overtuigd dat Richard het heel goed gaat doen. Hij kijkt al heel lang uit naar deze twee bergetappes en de beklimmingen liggen hem heel goed”, aldus Rasch. Carapaz is zaterdag de gelegenheidsdrager van de groene puntentrui.