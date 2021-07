Carapaz klimt naar vijfde plaats: “Wilden verschillen creëren”

INEOS Grenadiers probeerde de klassementsrenners wat onder druk te zetten in de bergrit naar Tignes, maar grote verschillende leverde die poging van kopman Richard Carapaz niet op. Gele trui Tadej Pogačar reed zelfs nog een halve minuut weg. Toch is men bij de Britse ploeg tevreden.

“Het was een super lastige dag, met koers vanaf de start en de kou”, blikt ploegleider Gabriel Rasch terug. “In de finale hadden de jongens goede benen. Met Ben O’Connor in de aanval waren we niet heel comfortabel, maar we wilden ook de andere klassementsrenners testen. Misschien konden we wat verschillen creëren en uiteindelijk heeft dat plan gewerkt.”

Geraint Thomas

Rasch doelt op de terreinwinst die Carapaz heeft geboekt. Hij is nu vijfde op 5.33 minuut van Pogačar. Een van de belangrijkste helpers op weg naar Tignes was Geraint Thomas, die zaterdag nog in de bus finishte. “Hij was veel beter vandaag en het was goed om hem te zien van voren. Daar hoort hij. Het is fijn om hem terug te hebben in deze vorm”, stelt Rasch.

Zelf was Thomas ook blij met zijn optreden. “Ik voelde mij tien keer beter vandaag, maar het schommelt nog wel. Na de slechte prestatie van gisteren wilde ik vandaag graag iets rechtzetten. Ik voelde mij goed op de lange klimmen. Daarna ging het tempo wat omhoog om de jongens rond Richard wat onder druk te zetten, zodat hij kon aanvallen”, vertelt de Welshman.