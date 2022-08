Carapaz gooit het over een andere boeg: “Ik ga nu vol voor ritwinst”

Richard Carapaz werd voor de start van de Vuelta a España nog gezien als een van de grote favorieten voor de eindzege, maar de Ecuadoraan kijkt na negen etappes al tegen een onoverbrugbare achterstand aan in het algemeen klassement. De olympisch kampioen beseft dat hij het geweer van schouder moet veranderen.

De 29-jarige Carapaz is al jaren een van de toonaangevende figuren als het aankomt op het rijden van een klassement in een grote ronde. Na zijn Giro-zege in 2019 werd de klimmer van INEOS Grenadiers ook nog eens tweede in de Vuelta, derde in de Tour en tweede in de Giro. Carapaz begon ook als een van de topfavorieten aan de 77ste editie van de Ronde van Spanje, maar dat bleek al snel te optimistisch.

Carapaz werd in de eerste bergetappes met zijn neus op de feiten gedrukt en volgt inmiddels al op bijna een kwartier van leider Remco Evenepoel. “Het is een complexe sport en je kunt niet altijd een goede dag hebben. We kenden een goede aanloop naar de Vuelta, maar er waren ook wat problemen”, aldus Carapaz, die zich verder op de vlakte houdt in gesprek met Afición Central. “Er zijn altijd renners die in een nóg betere conditie kunnen verkeren.”

Van klassementsman naar rittenkaper

Er is echter nog geen man overboord bij INEOS Grenadiers, aangezien de ploeg met Carlos Rodríguez nog volop meedoet voor het podium. De nog altijd maar 21-jarige Spanjaard is na negen etappes de nummer vier in het klassement. Ook Pavel Sivakov (10e op 5m39s van Evenepoel) Tao Geoghegan Hart (12e op 5m51s) staan er nog redelijk goed voor in de voorlopige rangschikking.

Carapaz kan een goed klassement inmiddels wel vergeten en zal zich nu waarschijnlijk deels moeten opofferen, al heeft de klimgeit ook nog persoonlijke ambities. “We gaan nu proberen te strijden voor een ritzege. Er komen nog veel mooie etappes aan.” Carapaz is overigens bezig aan zijn laatste maanden in het tenue van de Britse sterrenformatie: hij verlaat aan het eind van het seizoen INEOS Grenadiers voor een nieuw avontuur bij EF Education-EasyPost.