Richard Carapaz tekent bij EF Education-EasyPost: “Ik wil de Tour de France winnen”

Richard Carapaz verlaat aan het eind van het seizoen INEOS Grenadiers voor een nieuw avontuur bij EF Education-EasyPost. De Ecuadoraan wil bij de Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughers zijn droom waarmaken, namelijk de Tour de France winnen.

Dat Carapaz aan zijn laatste jaar bij INEOS Grenadiers bezig is en naar EF Education-EasyPost vertrekt, was al even bekend. De Amerikaanse ploeg heeft de komst van de Ecuadoraan nu ook officieel bekendgemaakt. De 29-jarige renner is de huidige olympische kampioen op de weg en won in 2019 het algemeen klassement van de Giro d’Italia. Dit seizoen was hij tweede in de Giro, waar hij Jai Hindley de eindzege zag pakken.

“Als je een ding iets eenmaal hebt bereikt, wil je meer. Ik ben een van die mensen die meer wil”, zegt Carapaz in de aankondiging van zijn nieuwe team. “Er zijn nog steeds dingen die ik nog niet heb bereikt. Ik wil proberen om nog een Grand Tour te winnen. Een levensdoel is altijd geweest om de Tour de France te winnen. Het is iets waar ik voor zal vechten. Ik weet dat het mogelijk is. Elke dag sta ik op met deze droom die ik moet proberen te bereiken.”

Volgens de Ecuadoraan is EF Education-EasyPost een ploeg met veel ambitie. “Ik ben een stukje dat heel goed in het team kan passen. Ik ben gemotiveerd en was op zoek naar een team met dezelfde doelstellingen als ik. Ik heb de focus en wil proberen de Tour te winnen en ik denk dat dat iets is wat we hier samen kunnen bereiken. Ik ben gemotiveerd om bij het team te komen om voor deze droom te vechten en het team heeft vertrouwen in mij.”

Slim en doortastend

Voor ploegmanager Vaughters was Carapaz altijd al een van zijn favoriete renners. “Niet alleen omdat hij wint. Carapaz wint met intelligentie, timing, agressiviteit en doortastendheid. Hij won de Giro omdat hij heel slim was en op precies het juiste moment aanviel. Hij was ongelooflijk doortastend en bereid om risico’s te nemen, en het is hem gelukt. Dat waardeer ik. Op de Olympische Spelen, hetzelfde. Hij timede zijn aanval perfect om de gouden medaille te winnen.”