Canyon komt met oplossing voor Aeroad na gebroken stuur Van der Poel

Fietsenconstructeur Canyon heeft voor het eerst sinds de stuurbreuk van Mathieu van der Poel in Le Samyn van zich laten horen over de Aeroad-fietsen. Door het incident raadde het Duitse bedrijf alle fietsers van het nieuwste Aeroad-model af om er nog mee te fietsen, lopende het onderzoek. Nu, twee weken later gaat Canyon alle sturen versterken en de fietsers compenseren.

Alle nieuwste modellen van de Aeroad krijgen vanaf juli een versterkt stuur gemonteerd, op kosten van Canyon. Sterker nog, het fietsenmerk gaat alle eigenaren van dat nieuwste model compenseren met 1.000 euro, meldt Het Nieuwsblad.

“Gedurende onze intensieve testprocedures is dit niet eerder voorgekomen. Om jouw veiligheid te garanderen, ongeacht de omstandigheden, gaan we het huidige stuur vanaf juli vervangen door een versterkte versie”, geeft Canyon aan tegen haar klanten. “Om je te compenseren voor de periode waarin je niet met je Aeroad CF SLX kunt rijden zal er een bedrag van 1.000 euro gecrediteerd worden. Deze betaling is gekoppeld aan de montage van de nieuwe cockpit.”