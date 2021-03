Stuur Mathieu van der Poel brak af in finale: “Blij dat Merlier het afmaakt”

Mathieu van der Poel was ook in Le Samyn weer een van de renners die de koers kleurde. In de finale leek de kopman van Alpecin-Fenix weg te rijden met een kopgroep, maar hij liet het peloton terugkomen. “Ik was zelf nog heel goed, maar kon geen kracht meer zetten omdat mijn stuur afbrak op die lange kasseienstrook”, vertelt hij na de koers.

“Daarmee kon ik mijn ding niet doen”, geeft Van der Poel aan. “Ik had daarom gelijk in mijn oortje gezegd dat we voor Tim Merlier gingen rijden. Ik heb er toen alles aan gedaan om de groep lam te leggen en ben heel blij dat Tim het nog afmaakt.”

Alpecin-Fenix had het nodige vertrouwen in Merlier. “Ik zag dat hij enorm goed was”, zegt de Nederlands kampioen. “In de laatste ronde ging ik op alles springen en moest hij zich op de sprint focussen. We rijden dan nog met een vrij gevaarlijke groep weg. Het was eigenlijk lullig dat ik daar stoorzender moest spelen, maar ik kon niet anders. Als mijn stuur normaal is, dan rijd ik wel mee natuurlijk.”

‘Ik kan tevreden naar Italië’

Uiteindelijk liet Van der Poel het, na nog wat kopwerk in de laatste kilometer, lopen in de sprint. “Ik ben heel tevreden. Ik was op het einde nog zeer goed, dus dat was wel jammer. Maar ik had geen beugel meer om te sprinten, dus het had geen zin om met die groep naar de meet te rijden”, vat hij samen. “Het was een enorm lastige wedstrijd. Ik ben blij met het gevoel, ook al was ik niet zo goed als in Kuurne. Maar toen ze begonnen koersen, had ik een goed gevoel. Dus ik kan tevreden naar Italië.”

Nu gaan de ogen van MVDP naar Strade Bianche van komende zaterdag. “De vorm is goed. Zeker tegenover vorig jaar, toen ik naar de Strade Bianche trok, is het verschil heel groot. Vooral dat ik frisser ben, en ik heb ook de crossvorm kunnen meepakken. Dat helpt ook”, aldus Van der Poel. Dat er regen voorspeld wordt, vindt hij jammer. “Liever niet. Strade is iets technischer als het droog is, omdat het dan los grind is. Ik heb daarom liever dat het droog en zonnig is.”