Canyon raadt na incident Van der Poel af om op nieuwe Aeroad te rijden

Canyon heeft gebruikers van zijn nieuwe Canyon Aeroad-fiets afgeraden om deze voorlopig te gebruiken. De Duitse fietsenfabrikant kwam vandaag naar aanleiding van het incident met Mathieu van der Poel in de slotfase van Le Samyn met een statement. Van der Poel zag gisteren in volle finale zijn stuur afbreken.

Het gaat om cockpits met de modelnummers CP0018 en CP0015 die uitsluitend gemonteerd zijn op de huidige Aeroad modellen CF SLX en CFR. Canyon zoekt momenteel uit hoe het kan dat het stuur af heeft kunnen breken. “Mathieu is gelukkig niet gevallen. We willen er met absolute zekerheid voor zorgen dat niemand iets overkomt voordat we de oorzaak volledig hebben begrepen,” zegt Roman Arnold, oprichter van Canyon Bicycles.

Alle profploegen zullen voorlopig de nieuwe Aeroad niet gebruiken. Hen wordt geadviseerd om gebruik te maken van het vorige model van de Aeroad of de Canyon Ultimate. In het profpeloton rijden onder meer Movistar en Alpecin-Fenix op fietsen van Canyon.

Canyon kampt al langer met problemen met de nieuwe Aeroad. Het model was vrij snel na de introductie vorig jaar oktober uitverkocht. Een deel van de gebruikers moet echter langer op de levering van de fiets wachten, nadat is gebleken dat overmatig vuil kan leiden tot meer slijtage tussen de zadelpen en de zitbuis.