Cancellara niet veel wijzer na Gent-Wevelgem: “Leek meer op een Trofeo Baracchi”

Jumbo-Visma reed de tegenstand zondag op een hoop in Gent-Wevelgem, zag ook Fabian Cancellara, De Zwitserse ex-wielrenner trekt echter geen harde conclusies na de demonstratie van de geel-zwarte formatie. “Dit was meer een GP Eddy Merckx of Trofeo Baracchi (bekende koppeltijdritten, red.) dan een Gent-Wevelgem”, stelt hij in zijn column voor Cyclingnews.

Cancellara spreekt vol lof over de prestatie van Jumbo-Visma, maar is tegelijkertijd kritisch op de concurrentie. “Het was een tijdrit met z’n tweeën en het leek net alsof de rest alleen maar voor de derde plaats reed. Er was geen organisatie in de achtervolgende groep, men keek alleen maar rond. ‘Nee jij moet rijden, nee jij moet rijden’. Als dat de koerssituatie is, worden wielerwedstrijden wel heel gemakkelijk om te winnen.”

“Het was een loodzware dag, maar ik geloof dat er nog genoeg renners waren om Van Aert en Laporte terug te halen. Of om in ieder geval dichtbij te komen, dichter dan die twee minuten. UAE had nog Trentin en Bjerg en ook Lotto Dstny, BORA-hansgrohe, Bahrain Victorious, Trek-Segafredo en Alpecin-Deceuninck zaten er nog met meerdere renners. Niemand sprak echter met elkaar, en niemand zei: ‘we offeren ons op’. Ze begonnen alleen aan te vallen, maar dan kom je nergens. Er was veel individualisme en verspilde moeite.”

De Zwitser trekt dan ook geen overhaaste conclusies na de 85ste editie van Gent-Wevelgem. “Na de E3 Saxo Classic was ik benieuwd naar aanwijzingen van de minder grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen, maar die kregen we niet. Het is ook moeilijk om wat te zeggen over de vorm van Van Aert zelf, na de vraagtekens van vrijdag. Ik zou durven stellen dat zijn prestatie in de E3 van een hoger niveau was dan Gent-Wevelgem.”

Over gebaar Van Aert: “Hij toonde menselijkheid”

Van Aert kon zondag zijn tweede zege in Gent-Wevelgem boeken, maar gunde de overwinning aan zijn ploeggenoot Laporte. Van Aert kreeg erg veel lof voor zijn genereuze gebaar, maar onder meer Tom Boonen en Eddy Merckx lieten ook een ander geluid horen. Cancellara zit in het eerste kamp. “Met dat gebaar toonde hij nederigheid, vrijgevigheid, ridderlijkheid… hij toonde menselijkheid.”

“Voor mij wordt een kampioen niet alleen gedefinieerd door wedstrijden die hij wint, maar ook door de manier waarop hij wint, zijn persoonlijkheid en menselijke kant. Soms hoef je niet te winnen om sterker te worden. Soms bereik je nog meer door iets te delen. Wout van Aert heeft dat begrepen. Geef hem een Oscar!”