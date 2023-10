maandag 23 oktober 2023 om 15:03

Canadese Olivia Baril verruilt UAE Team ADQ voor Movistar

De mannenploeg van Movistar was de voorbije dagen zeer druk op de transfermarkt, maar ook de vrouwenploeg zit niet stil. De formatie heeft vandaag namelijk de komst van Olivia Baril aangekondigd. De 26-jarige Canadese komt over van Team ADQ.

Baril maakte pas op relatief late leeftijd de stap naar het profwielrennen, maar timmert de laatste jaren wel flink aan de weg. In 2022 maakte ze al indruk in de lastige klimkoersen, met onder meer een zege in de Gran Premio Ciudad de Eibar en een negende plaats in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland.

Dit jaar wist ze de goede lijn door te trekken met korte eindklasseringen in Itzulia Women (vierde), Tour of Scandinavia (zesde) en de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (vierde). In de Franse rittenkoers won ze bovendien de slotrit met aankomst in Privas. Ook zegevierde ze in 2023 andermaal in de Gran Premio Ciudad de Eibar.

Dit is ook de ploegleiding van Movistar niet ontgaan en de Spaanse formatie is erin geslaagd om de Canadese vast te leggen voor 2024. “Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur”, begint Baril haar relaas in een persbericht. “Ik heb er vertrouwen in dat dit het juiste project is voor mij. Dat ik bij Movistar mijn beste niveau kan bereiken. De ploeg is al enkele jaren een referentie als het aankomt op kleinere rittenkoersen en grote rondes.”

Grote(re) ambities

Baril staat te boek als een goede klimmer, maar hoopt zich nog verder en vooral breder te ontwikkelen. “Ik wil graag uitgroeien tot een echte alleskunner. Ik wil mijn ploeggenoten graag helpen in lastige en vlakke wedstrijden, maar ook verbeteren als tijdrijdster. Ik wil simpelweg niet te boek staan als ‘slechts’ een klimmer. We zullen met een hoog verwachtingspatroon aan het nieuwe seizoen beginnen.”