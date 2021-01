Canada is klaar voor WK veldrijden

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de Canadese selectie voor het WK veldrijden in Oostende. Maghalie Rochette is de absolute blikvanger.

Canada rekent in Oostende op slechts drie vrouwelijke crossers. Ruby West en Sidney McGill maken eind januari hun opwachting in de beloftenwedstrijd, Rochette hoopt op een goede prestatie in de elitekoers voor dames. De 27-jarige Rochette wist vorig seizoen geregeld haar neus aan het venster te steken.

Deze winter heeft Rochette moeite om zich te onderscheiden. In de Superprestigecrossen van Ruddervoorde en Boom wist ze wel een top 10-plaats uit de brand te slepen, maar in de meeste crossen moest ze genoegen nemen met een verre ereplaats.

Enkele dagen geleden druppelden de selecties van Frankrijk en de Verenigde-Staten al binnen. Bij de Amerikaanse vrouwen zijn alle ogen gericht op Clara Honsinger.