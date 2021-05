Campenaerts: “Drie ritzeges voor Qhubeka ASSOS is episch”

Victor Campenaerts heeft zijn ploeg Qhubeka ASSOS de derde ritzege van deze Giro d’Italia bezorgd. Na Mauro Schmid en Giacomo Nizzolo was de Belgische hardrijder de gelukkige van een vluchtersgroep, ten koste van Oscar Riesebeek. “Dit is fantastisch”, jubelt Campenaerts na afloop.

“Met de ploeg hadden we bij het ontbijt al gezegd dat we deze Giro nog beter konden maken”, vertelt hij blij. “Twee ritzeges was al geweldig, drie etappezeges is episch. We gingen all in, omdat het de laatste echte kans was op een goed resultaat voor de ploeg waarmee we nu hier staan.”

Al vroeg in de etappe naar Gorizia liet Campenaerts zich zien. “De start was dramatisch, met de valpartijen. Ik hoop dat iedereen in orde is”, aldus de coureur van Qhubeka ASSOS. “Maar voor de neutralisatie waren we al weg. Na de herstart deden we hetzelfde en zaten we met drie man in de kopgroep. We wilden zo graag, en uiteindelijk pak ik de zege.”

Bij het passeren van de streep toonde Campenaerts de hand van Qhubeka, het goede doel. “Ubuntu, I am because we are. Ook vandaag in de rit gaven we alles voor elkaar en dat lukte geweldig. De ploeg kende een moeilijke periode om in leven te blijven, maar nu hebben we deze Giro met drie ritzeges. Dit is een geweldige kans voor Doug Ryder om een nieuwe sponsor te vinden”, vertelt de ritwinnaar.