Caleb Ewan wint ook koninginnenrit in Baloise Belgium Tour

Caleb Ewan heeft de Ardennenrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij haalde het in Hamoir in de sprint van een gedecimeerd peloton, voor Bryan Coquard en Davide Ballerini. De leiderspositie van Remco Evenepoel kwam nooit in gevaar.

De vierde rit in de Baloise Belgium Tour voerde het peloton door de Ardennen. In de finale, met twee plaatselijke ronden, kwamen de beklimmingen van de Côte d’Odeigne (4 km aan 3,8%) en de Côte Hermanne-Kimones (2,1 km aan 5,8%) telkens terug. En na iets minder dan twintig kilometer wedstrijd vormde zich de traditionele vroege vlucht.

Met Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), Luuc Bugter (BEAT Cycling) en Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) zaten er twee Nederlanders en een Belg mee. Samuele Zoccarato (Bardiani), Ryan Mullen (Trek-Segafredo) en Roberto Gonzalez (Vini Zabu) completeerden het leidende zestal, dat een maximale voorsprong van een kleine zes minuten sprokkelde. Deceuninck-Quick-Step controleerde in functie van klassementsleider en topfavoriet Remco Evenepoel.

Op ruim veertig kilometer van de finish werd het peloton een eerste keer gedecimeerd na prikken van onder meer Eli Iserbyt en Oscar Riesebeek. De deur stond achteraan wagenwijd open, maar dat leidde absoluut niet tot enige verschillen bij de toppers. Ook al omdat deze Ardennenetappe niet de meest zware uit de geschiedenis van de Baloise Belgium Tour was.

Toen op 25 kilometer van het einde de mannen van Jumbo-Visma zich op kop van het peloton zetten, zakte de voorsprong van de zes vroege vluchters als sneeuw voor de zon. Anderhalve minuut werd in een mum van tijd 15 seconden, maar Rickaert, Zoccarato en Van der Hoorn pruttelden tegen en liepen weer uit tot boven de halve minuut.

Sprint met gedecimeerd peloton

Op de laatste klim van de dag – op zeven kilometer van de aankomst om precies te zijn – werden de drie dapperen toch ingerekend. Een peloton met nog meer dan veertig renners overleefde die Côte d’Odeigne en stoomde naar Hamoir. Daarbij alle favorieten op de eindzege, maar ook snelle mannen Caleb Ewan, Davide Ballerini, Giacomo Nizzolo en Bryan Coquard.

In de sprint stond geen maat op Caleb Ewan, voor Coquard en Ballerini.