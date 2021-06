Caleb Ewan: “Vertrouwen is alles voor een sprinter”

Caleb Ewan bleef vandaag Pascal Ackermann en Michael Mørkøv voor in de Baloise Belgium Tour om de derde rit te winnen. Dat deed de Australiër veel deugd, zo blijkt na afloop voor de camera van Sporza. “Ik ben heel gelukkig met mijn zeges van de afgelopen periode, vertrouwen is alles voor een sprinter.”

“Ik ben echt onder de indruk van het werk dat mijn team heeft geleverd vandaag. Toen er nog drie kilometer waren te gaan, had ik nog vier renners voor me rijden. Ze hebben me fantastisch door de laatste kilometer geloodst. Ik mag me gelukkig prijzen met zulke slimme en sterke renners om me heen. Ondanks dat het alweer even geleden is dat we met deze groep samen een sprint hebben gereden, hebben ze het perfect gedaan.”

“Ik ben met veel vertrouwen uit de Giro gekomenen ik was heel blij met mijn sprints daar”, eindigt hij. “Het is jammer dat er kritiek kwam, want ik kon echt niet verder. Mocht ik nog verder gekund hebben, dan had ik het zeker gedaan. Stoppen na zeven dagen was voor mijn voorbereiding ook slecht. Morgen wil ik gebruiken als extra training om dan zondag nog eens alles te geven in de sprint.”