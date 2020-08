Caleb Ewan klopt Sam Bennett in openingsrit Tour de Wallonie, Arvid de Kleijn vierde zondag 16 augustus 2020 om 14:56

De openingsetappe van de Ronde van Wallonië 2020 is gewonnen door Caleb Ewan. De sprinter van Lotto Soudal was na een etappe van 187 kilometer tussen Soignies en Templeuve de beste in een massasprint, voor Sam Bennett en Tim Merlier. Ewan is ook de eerste leider in de Belgische rittenkoers.

De kopgroep van de dag bestond uit Julien Duval (AG2R La Mondiale), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Jens Reynders (Hagens Berman Axeon), Julien Van den Brande (Tarteletto-Isorex) en Tom Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Zij kregen maximaal vijf minuten voorsprong van het peloton.

Lotto Soudal, Arkéa-Samsic en Groupama-FDJ leidden de achtervolging en brachten het verschil in het laatste wedstrijduur terug tot onder de minuut. Hierdoor kon Edward Planckaert in zijn eentje de sprong maken naar de kopgroep. Het peloton bleef op een kleine halve minuut van de vluchters.

Koninklijke massasprint

De finale werd gekenmerkt door flinke plensbuien in de omgeving van Templeuve, de finishplaats. De algemene hergroepering volgde op dertig kilometer van het einde, waarna een gegroepeerd peloton aan de lokale rondes begon.

Bryan Coquard kwam op acht kilometer van de finish met de schrik vrij, toen hij na een lekke band razendsnel terug wist te keren in het peloton. In de ultieme finale namen vervolgens Bahrain McLaren en Deceuninck-Quick-Step het voortouw namens hun sprinters, terwijl Lotto Soudal en Arkéa-Samsic wat later naar voren kwamen met hun trein.

Arnaud Démare ging de sprint als eerste aan, maar dat bleek te vroeg. Vanuit zijn wiel leek Sam Bennett de zege te grijpen, maar de Ier werd aan de rechterkant van de weg nog voorbijgestreefd door Caleb Ewan. De Australiër pakte daarmee de ritzege en de leiderstrui.

Achter Ewan en Bennett sprintte Belgisch kampioen Tim Merlier nog naar een derde plaats. Arvid de Kleijn van Riwal Readynez wist vierde te worden en was daarmee de beste Nederlander in de daguitslag.