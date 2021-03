Caleb Ewan staakt de strijd in Tirreno-Adriatico

Caleb Ewan heeft Tirreno-Adriatico vroegtijdig verlaten. In de derde etappe, met aankomst in Gualdo Tadino, stapte de Australië met nog ruim negentig kilometer te rijden in de ploegauto.

Ewan belandde rond halfkoers tussen de ploegauto’s, terwijl het peloton net versnelde. De snelle Australiër reed enige tijd naast de wagen van zijn ploeg Lotto Soudal en besloot uiteindelijk op te geven, acht dagen voor de belangrijke afspraak met Milaan-San Remo.

Op voorhand noemde Ewan dit nog een belangrijke etappe in aanloop naar de klassieker. “San Remo en deze rit verschillen weliswaar van elkaar, maar het is een lange rit met een zware finale. Dus ik zou een rit als deze goed door moeten kunnen komen.”