Caleb Ewan: “Ronde van Wallonië ideaal om sprinttrein te testen richting Tour”

Lotto Soudal brak na de coronabreak nog niet te veel potten. Maar zie, Caleb Ewan brengt met een knappe sprintzege in de openingsrit van de Ronde van Wallonië net op tijd rust. “Prima voor het vertrouwen richting Tour. En deze rittenkoers is ideaal om nog een en ander uit te testen.”

Ewan beseft dat Lotto Soudal sinds de herstart van het seizoen wat onder de verwachtingen bleef. Hij keek daarvoor zelfs in eigen boezem. “Ik was met grote verwachtingen naar Milaan-San Remo afgezakt. Die klassieker is altijd een doel voor mij, maar ik bleef zwaar ontgoocheld achter. Conditioneel was ik nochtans al in orde na onze stage. Maar de hitte, in combinatie met het nieuwe parcours, maakt het te zwaar voor mij.”

Merlier

Dus komt de Australiër vertrouwen tanken in de Ronde van Wallonië. “Vertrouwen tanken, onze sprinttrein voor de Tour op punt zetten en extra koersritme opdoen”, vertelt hij ons na de podiumceremonie in Templeuve. “Met Milaan-Turijn en Milaan-San Remo heb ik nog maar twee koersdagen op de teller. Ik heb deze rittenkoers dus echt nog nodig om eind deze maand met vertrouwen naar Nice af te zakken.”

Al kreeg Ewan het niet op een schaaltje aangeboden. In de laatste honderd meter moest hij zelfs even in de clinch met Tim Merlier. “Ik vond het een vreemd manoeuvre van hem. Ik kwam op het wiel van Jasper De Buyst, mijn lead-out. Maar hij duwde mij weg, dus moest ik even orde op zaken stellen. Plots moest ik vechten voor het wiel van mijn ploegmaat. Normaal is daar meer respect voor.”

“Maar het liep goed af, dus dat zit wel goed richting de Tour. Niet vergeten dat we hier voor het eerst echt samen zijn met die lead-out. De voorbije twee weken zaten we verspreid: een deel reed in Polen, een ander deel – waaronder ikzelf – had een Italiaans programma. Nu we weer verenigd zijn, valt alles wat in zijn plooi.”

Volgorde

Net daarom is de Ronde van Wallonië belangrijk, zegt de pocketsprinter. “Er is overigens nog wel wat finetuning nodig. Jasper is sowieso de laatste man. Maar we zijn er nog niet uit hoe we de posities van Roger en John (Kluge en Degenkolb, red.) gaan invullen. Misschien Roger net voor Jasper bij vlakke aankomsten en John als het wat zwaarder is. Maar net daarvoor zijn we hier.”

Morgen wordt in principe opnieuw gesprint. “Misschien kan het zelfs ook in de derde etappe, als ik goed genoeg ben om het geaccidenteerde parcours te overleven. De laatste dag trekken we de kaart Philippe Gilbert. Op zijn terrein kan hij misschien een gooi doen naar de eindzege. Eenmaal de bal aan het rollen…”