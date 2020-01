Caleb Ewan over zijn sprint: “We zaten gewoon te ver” dinsdag 21 januari 2020 om 14:34

Caleb Ewan won afgelopen zondag nog met verve de Schwalbe Classic, maar de Australische sprinter zag Sam Bennett naar de zege snellen in de openingsetappe van de Tour Down Under. “We zaten op het cruciale moment gewoon te ver”, zo blikt Ewan – de nummer zeven in de daguitslag – terug op zijn sprint.

Ewan won in het verleden al meerdere etappes in de Tour Down Under en hij begon dan ook als een van de favorieten aan de eindsprint, maar de kopman van Lotto Soudal moest in finishplaats Tanunda genoegen nemen met een verre ereplaats. Ewan moest lijdzaam toezien hoe Bennett zijn eerste zege voor Deceuninck-Quick-Step wist te pakken.

“We reden de hele etappe goed vooraan, behalve op het cruciale moment in de finale. We zullen nu de koers moeten terugkijken en analyseren, om te kijken wat er misliep en wat we moeten verbeteren”, aldus Ewan, die morgen een nieuwe kans krijgt in Stirling.

De razendsnelle Australiër koestert mooie herinneringen aan de finishplaats van woensdag. Ewan won in het verleden namelijk al eens in Stirling, waar de finish traditioneel vervelend omhoog loopt. “Ik heb nog altijd veel vertrouwen in mijn sprint. Ik voel me goed en ben in staat om de concurrentie te verslaan.”

Elia Viviani: “Het liep fout in de laatste kilometers”

Caleb Ewan was niet de enige ‘verliezer’ na de eerste krachtmeting tussen de sprinters. Elia Viviani finishte namens het Franse Cofidis als vierde in Tanunda, na een verre van vlekkeloze sprintvoorbereiding. “In de sprint zelf was het onmogelijk om nog plaatsen op te schuiven, maar het liep vooral fout in de laatste kilometers.”

“We zaten gewoon te ver van achteren, waardoor ik teveel plaatsen moest winnen en een paar keer moest inhouden. Ik moest uiteindelijk teveel sprintjes plaatsen voor de daadwerkelijke eindsprint”, aldus Viviani, die alweer vooruit kijkt naar de volgende sprintkansen. “Het is zaak om tot een goede lead-out te komen. Zie het als een leerproces.”

“Simone Consonni moet gewoon Fabio Sabatini volgen, zodat beide renners bij elkaar blijven. We kunnen als ploeg niet kiezen voor verschillende lijnen in de hoop dat we weer bij elkaar komen”, zo vertelt de Europese kampioen in gesprek met Cyclingnews.