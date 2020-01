Sam Bennett debuteert met sprintzege in Tour Down Under dinsdag 21 januari 2020 om 05:45

Deceuninck-Quick-Step is het seizoen begonnen waarmee het is geëindigd: winnen. In de openingsetappe van de Tour Down Under sprintte Sam Bennett in zijn eerste officiële wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg naar de overwinning door Jasper Philipsen en Erik Baska te verslaan. Bennett is tevens de eerste leider.

De eerste etappe in de opener van de WorldTour bestond uit een dertig kilometer lange omloop die vijf keer moest worden afgelegd, wat de totale ritafstand 150 kilometer maakte. De ontsnapping van de dag kwam op naam van Michael Storer (Team Sunweb), Joey Rosskopf (CCC), Jarrad Drizners (UniSA) en Dylan Sunderland (NTT). Dit viertal werd uiteindelijk met nog 35 kilometer te gaan teruggehaald.

In de laatste ronde waren het de sprintersploegen, waaronder Deceuninck-QuickStep, Lotto Soudal, BORA-hansgrohe en UAE Emirates – die het peloton controleerde. In de laatste rechte lijn werd Bennett perfect afgezet door lead-out man Michael Morkov.

De Ier ging de sprint aan op het moment dat zijn tegenstanders hem dreigde in te halen. Het vroege aangaan van zijn ultieme punch bleek de juiste beslissing want in finishplaats Tanunda wist hij met een halve fietslengte van Philipsen te winnen. De Slowaak Baska eindigde als derde.

🥇Big sprint finish and the win to Sam Bennett from Deceuninck – Quickstep in Ziptrak Stage 1 in Tanunda 🥇#tourdownunder #winner #tanunda pic.twitter.com/OS85NvguUA — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 21, 2020